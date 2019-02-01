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15:40 (мск), источник: Ведомости

Сечин попросил Путина о новых льготах для крупнейшего в России месторождения нефти

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой о поддержке крупнейшего по добыче в России Приобского месторождения, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к профильным министерствам. Соответствующее письмо было направлено в декабре 2018 г.

Источник: Пресс-служба Президента России

Пресс-служба Минфина на запрос издания сообщила, что компания просит «налоговый вычет на 10 лет» для месторождения дополнительно к действующим льготам. Сечин попросил стимулировать добычу на Приобском месторождении по тем же причинам, что и ранее на другом проекте — Самотлорском месторождении. Один из источников уточнил, что Приобское, как и Самотлор, — высоокобводненное месторождение (доля воды в нефтяной смеси выше 90%), оставшиеся запасы огромны, но добыча их пока нерентабельна, а с помощью льгот можно ее увеличить.

Руководитель «Роснефти» попросил предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ, взимается со стоимости добытого сырья), аналогичные льготам Самотлора. В 2017 г. «Роснефть» получила для Самотлора от государства льготы на 350 млрд руб.

РБК отмечает, что «Роснефть» уже применяет налоговые льготы по НДПИ для Приобского месторождения, в 2017—2018 гг. их сумма составила более 41 млрд руб. Это пониженные коэффициенты к ставке НДПИ (до 80%) и нулевая ставка при добыче из баженовских отложений на месторождении. «Если дополнительно к действующим льготам предоставить компании запрашиваемый налоговый вычет на 10 лет, сумма выпадающих доходов федерального бюджета за этот период составит более 460 млрд руб.», — приводит издание сообщение Минфина.

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