Сечин попросил Путина о новых льготах для крупнейшего в России месторождения нефти

Источник: Пресс-служба Президента России

Пресс-служба Минфина на запрос издания сообщила, что компания просит «налоговый вычет на 10 лет» для месторождения дополнительно к действующим льготам. Сечин попросил стимулировать добычу на Приобском месторождении по тем же причинам, что и ранее на другом проекте — Самотлорском месторождении. Один из источников уточнил, что Приобское, как и Самотлор, — высоокобводненное месторождение (доля воды в нефтяной смеси выше 90%), оставшиеся запасы огромны, но добыча их пока нерентабельна, а с помощью льгот можно ее увеличить.

Руководитель «Роснефти» попросил предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ, взимается со стоимости добытого сырья), аналогичные льготам Самотлора. В 2017 г. «Роснефть» получила для Самотлора от государства льготы на 350 млрд руб.