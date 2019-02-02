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04:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Наорать на миллиарды долларов

Грубость начальников наносит экономике России вполне ощутимый ущерб.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Грубое отношение к своим подчиненным практикуют, по оценкам Высшей школы экономики, около половины руководителей в частных и государственных компаниях России — в той или иной степени 56% опрошенных сталкивались с этим явлением. Чаще всего сотрудников принуждают к неквалифицированной работе, внезапным нововведениям и «публичным поркам». Потери от этого стиля менеджмента для экономики России можно оценить в $2 млрд в год — в мире уже научились оценивать потери в производительности труда, расходы на медицинскую и психологическую помощь наемному персоналу компаний и потери компаниями квалифицированных кадров.

«Враждебное» поведение руководителя (ВРП) может наносить ущерб как экономике фирмы, в которой он работает, так и экономике страны в целом. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики, изучив опросы сотрудников российских государственных и частных предприятий. Исследование Евгения Балабанова, Марии Боровик и Вероники Деминской опубликовано в последнем номере «Российского журнала менеджмента».

Под «враждебным» поведением в исследовании подразумеваются регулярные практики унижения, подавления подчиненных и проявление оскорбительного и грубого отношения к ним. Этот список, однако, не включает в себя физическое или сексуальное насилие, которое можно пресекать по Уголовному кодексу, — речь идет о результатах применения управленческого стиля, в российском праве прямо не криминализуемого и, очевидно, считающегося в российском обществе субвариантом нормы.

Как следует из данных работы, с «враждебным» поведением руководителей в той или иной степени сталкивались 56% опрошенных. Чаще всего сотрудников принуждали делать рутинную и неквалифицированную работу (с этим сталкивались 24% респондентов), ставили их перед фактом нововведений, касающихся работников, без предварительного обсуждения с ними (23%), устраивали «публичные порки» (22%), обманывали (19%) и игнорировали их мнения и инициативы (19%).

Наиболее частой реакцией на «враждебное» поведение становится желание сменить работу (33%) или конкретные шаги по поиску новой (27%). Пятая часть оскорбленных занимает выжидательную позицию, еще 19% обращались за поддержкой к третьим лицам, а 16% старались в ответ меньше работать.

Что касается причин такого поведения начальства, то сотрудники компаний объясняют его тремя основными причинами — желанием продемонстрировать власть, неумением общаться с подчиненными и особенностями характера. Чаще всего упоминают проявления ВПР респонденты-женщины, начальниками которых также являются женщины.

Напротив, женщины, работающие под руководством мужчин, реже всего отмечали проявления враждебности со стороны своих руководителей. Кроме того, склонными к унижению и подавлению нижестоящих оказались, скорее, представители старшего поколения руководителей.

«Враждебное» поведение давно стало предметом изучения зарубежных исследователей, и обобщенные данные их работ скорее расходятся с данными российского исследования. Так, в отличие от России, за рубежом чаще грубо обращаются с подчиненными молодые руководители мужского пола.

Хотя, впрочем, и зарубежные, и российские исследователи отмечают, что в первую очередь «враждебное» поведение провоцирует устройство системы вознаграждений в организации.

А именно — это происходит, когда размер вознаграждений работников не зависит от меритократических критериев качества работы или формальных квалификационных показателей и не привязан к результатам работы организации, а определяется личными взаимоотношениями работника и непосредственного руководителя.

В США «враждебное» поведение руководителей уже превратилось в осознаваемую и оцененную в масштабах экономическую проблему — его негативные последствия (затраты на лечение сотрудников, потери в производительности труда, потеря компаниями квалифицированных сотрудников) стоят американским компаниям ежегодно около $24 млрд.

В России аналогичных подсчетов нет, однако можно предположить, что агрессивное поведение на работе вносит вклад в российскую, высокую по меркам сходных по основным характеристикам экономик, текучесть персонала и, как следствие, низкую производительность, характерную для российского рынка труда.

В любом случае, если проблемы с «враждебным» поведением сопоставимы в США и России, то нижняя граница потерь в России от него, исходя из соотношения ВВП двух стран, — порядка $2 млрд в год.

Отметим, обыкновенно «враждебное» поведение менеджмента в отношении наемного персонала оправдывается именно необходимостью повышения производительности труда. «Ъ» неизвестны аналогичные работы, оценивающие возможный рост эффективности, прибыли из-за роста комфортности работы руководства с согласным на унижения персоналом и дополнительные доходы психологов, психиатров и клиник от обращающихся к ним сотрудникам, как для РФ, так и для остального мира.

Анастасия Мануйлова

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