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13:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Самолеты «Сухого» прочно осели в Индии

Дели покупает еще 18 комплектов для сборки истребителей.

Источник: AP 2019

Индия может закупить дополнительные комплекты для сборки истребителей Су-30МКИ на своей территории с 2020 года. Факт получения соответствующей заявки вчера подтвердили «Ъ» в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). По неофициальной информации, речь идет о 18 комплектах общей стоимостью свыше $1 млрд. Эта закупка позволит индийским военным довести количество истребительных эскадрилий ВВС, оснащенных самолетами данного типа, до 14. В свою очередь, Иркутскому авиационному заводу (ИАЗ) экспортные заказы позволят загрузить мощности до начала серийного производства гражданского лайнера МС-21.

Первая информация о желании Дели приобрести 18 дополнительных машинокомплектов Су-30МКИ для сборки на предприятии государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) появилась в индийской газете Business Standard.

По информации издания, ВВС Индии рассчитывают получить первые комплекты уже в 2020 году, общая сумма сделки оценивается примерно в $1,1 млрд.
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По словам топ-менеджера одного из предприятий авиационной промышленности, сторонам предстоит провести еще несколько раундов переговоров для финального согласования финансовых параметров сделки, но «каких-то серьезных препятствий с учетом отлаженной схемы взаимодействия по теме Су-30МКИ не предвидится». В «Рособоронэкспорте» (спецэкспортер российских вооружений) эту информацию «Ъ» комментировать не стали. В ФСВТС, не вдаваясь в подробности, факт получения заявки индийской стороны на приобретение комплектов для сборки истребителей Су-30МКИ «Ъ» официально подтвердили.

Сотрудничество России и Индии по истребителям Су-30МКИ можно назвать весьма успешным: за все время действия программы ИАЗ (входит в корпорацию «Иркут») поставил индийским ВВС 272 самолета (50 готовых и 222 комплекта, собирающихся на предприятии HAL в городе Насике). Такого количества истребителей хватило ВВС Индии для оснащения 13 строевых эскадрилий, а дополнительные 18 истребителей позволят сформировать еще одну. Эта мера отчасти вынужденная: в индийских СМИ ранее озвучивались планы по отказу в ближайшие три года от эксплуатации старых самолетов типа МиГ-21, МиГ-27 и Jaguar, состоящих на вооружении в общей сложности восьми эскадрилий.

Заместить их истребителями собственной разработки Tejas, согласно данным индийских СМИ, пока не удается из-за необходимости доведения машины до требуемых военными характеристик.

Поэтому закупка дополнительной партии Су-30МКИ является оптимальным решением, говорит источник «Ъ» в сфере ВТС: индийские летчики знают эту машину, а по соотношению цены и качества продукция ИАЗа вчистую выигрывает у конкурентов, в том числе у французского истребителя Rafale.

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По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, закупка Су-30МКИ для индийских военных является «практически безальтернативной». «Это не только единственная возможность бороться с падением численности авиапарка ВВС Индии, но и, пожалуй, единственный реальный способ загружать мощности корпорации HAL, поскольку продукция других игроков на оружейном рынке поставляется напрямую и не предусматривает локализации в Индии», — говорит эксперт.

Для российских авиастроителей новый контракт важен не только из-за финансов, говорит один из собеседников «Ъ»: заводу в Иркутске необходимо загружать мощности до начала серийного развертывания своей ключевой гражданской программы — среднемагистрального лайнера МС-21.

Вице-премьер Юрий Борисов заявлял ранее, что завершение сертификационных испытаний самолета запланировано на вторую половину 2020 года.

С учетом уже заключенных экспортных соглашений на самолеты типа Су-30СМ с Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Мьянмой, а также планов российских военных законтрактовать в ближайшие годы не менее 60 таких истребителей задачи по загрузке мощностей ИАЗа выполнить вполне реально, говорит высокопоставленный источник «Ъ» в авиационной промышленности. «В своих планах мы исходим из того, что программа Су-30МКИ будет продолжена, мы готовы удовлетворить потребности наших партнеров в том количестве машинокомплектов, которое им необходимо», — подчеркнул он.

Иван Сафронов

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