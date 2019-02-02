Самолеты «Сухого» прочно осели в Индии
Дели покупает еще 18 комплектов для сборки истребителей.
Дели покупает еще 18 комплектов для сборки истребителей.
Индия может закупить дополнительные комплекты для сборки истребителей Су-30МКИ на своей территории с 2020 года. Факт получения соответствующей заявки вчера подтвердили «Ъ» в Федеральной службе по
Первая информация о желании Дели приобрести 18 дополнительных машинокомплектов Су-30МКИ для сборки на предприятии государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) появилась в индийской газете Business Standard.
По словам
Сотрудничество России и Индии по истребителям Су-30МКИ можно назвать весьма успешным: за все время действия программы ИАЗ (входит в корпорацию «Иркут») поставил индийским ВВС 272 самолета (50 готовых и 222 комплекта, собирающихся на предприятии HAL в городе Насике). Такого количества истребителей хватило ВВС Индии для оснащения 13 строевых эскадрилий, а дополнительные 18 истребителей позволят сформировать еще одну. Эта мера отчасти вынужденная: в индийских СМИ ранее озвучивались планы по отказу в ближайшие три года от эксплуатации старых самолетов типа МиГ-21, МиГ-27 и Jaguar, состоящих на вооружении в общей сложности восьми эскадрилий.
Поэтому закупка дополнительной партии Су-30МКИ является оптимальным решением, говорит источник «Ъ» в сфере ВТС: индийские летчики знают эту машину, а по соотношению цены и качества продукция ИАЗа вчистую выигрывает у конкурентов, в том числе у французского истребителя Rafale.
По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, закупка Су-30МКИ для индийских военных является «практически безальтернативной». «Это не только единственная возможность бороться с падением численности авиапарка ВВС Индии, но и, пожалуй, единственный реальный способ загружать мощности корпорации HAL, поскольку продукция других игроков на оружейном рынке поставляется напрямую и не предусматривает локализации в Индии», — говорит эксперт.
Для российских авиастроителей новый контракт важен не только
С учетом уже заключенных экспортных соглашений на самолеты типа Су-30СМ с Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Мьянмой, а также планов российских военных законтрактовать в ближайшие годы не менее 60 таких истребителей задачи по загрузке мощностей ИАЗа выполнить вполне реально, говорит высокопоставленный источник «Ъ» в авиационной промышленности. «В своих планах мы исходим из того, что программа Су-30МКИ будет продолжена, мы готовы удовлетворить потребности наших партнеров в том количестве машинокомплектов, которое им необходимо», — подчеркнул он.
Иван Сафронов