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11:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Добыча нефти в России выросла на 3,9%

Российские компании в январе увеличили объем добычи нефти и газового конденсата на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц было извлечено 48,11 млн тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ФГБУ «ЦДУ ТЭК». В сутки, в среднем, добывается 11,38 млн баррелей.

Источник: AP 2019

По сравнению с октябрем 2018 года объемы добычи снизились на 0,4% (именно октябрь взят за отправную точку в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи).

Наибольшие объемы добычи у НК «Роснефть» (16,85 млн т), следом идут ЛУКОЙЛ (7,04 млн т), «Сургутнефтегаз» (5,24 млн т), «Газпром нефть» (3,28 млн т), «Татнефть» (2,54 млн т), «Башнефть» (1,61 млн т), «Славнефть» (1,2 млн т). НОВАТЭК и «РуссНефть» добыли менее 1 млн т — 711,93 тыс. т и 607,89 тыс. т соответственно.

В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство нефти должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Россия должна сократить добычу на 228 тыс. б/с.

В прошлом году Россия добыла 555,84 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 1,6% по сравнению с 2017 годом. В среднем в сутки добыча составляла 11,16 млн баррелей.

О решении ОПЕК+ — в публикации «Ъ» «ОПЕК+ сделала трудный выбор».

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