Китай возобновляет импорт российской курятины

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Главное таможенное управление КНР опубликовало перечень российских птицеводческих компаний, которые могут снова поставлять мясо в Китай. Право поставок получили 23 птицефабрики.

Китай закрыл свой рынок для российского мяса птицы еще 14 лет назад. Тогда причиной стали вспышки на российских предприятиях птичьего гриппа.

Причем переговоры о взаимном открытии рынков шли уже несколько лет.

В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме встречались Владимир Путин и Си Цзиньпин. В ноябре Россия и Китай подписали в Пекине протокол о поставках мяса и субпродуктов птицы. При этом, Китай признал Россию благополучной по птичьему гриппу еще два года назад. Но кардинальное решение о возобновлении экспорта было принято на самом высоком уровне, уверен вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев.

«Разные страны вводили ограничение на продажу продукции из мяса птицы. Россия ввела в отношении Китая в 2004 году. В 2005 году — Китай против России. Но это было обосновано, многие страны тогда были ограничены. Другое дело, что с этого момента эти запреты не снимались исключительно потому, что, например, в Китае грипп действительно, практически каждый год вспыхивал. У нас эта ситуация началась в последние два года. Совместную политическую волю на сближение рынков проявили лидеры двух стран.

На взаимной основе были согласованы эти принципы. И открыть взаимную торговлю, а не только России в Китай. Китайская птица должна прийти к нам тоже. Альберт Давлеев вице-президент Международной программы развития птицеводства

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По сданным Росстата в России производится около 5 миллионов тонн мяса птицы. В этом смысле страна вполне самодостаточна. Однако и импорт и экспорт измеряется от силы сотнями тысяч тонн. Это значит, что дальнейшее развитие отрасли, новые инвестиции, строительство новых мощностей зависит от внешних рынков. Птицеводство, как любая другая отрасль, крайне заинтересована в экспорте продукции. В противном случае, российский рынок был бы вынужден стагнировать и практически забыть о развитии.

При этом китайский рынок открывает для российских производителей совершенно неожиданные возможности, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

«Китайцы в своей кухне очень много используют субпродуктов, которые составляют очень малую долю тушки птицы. Китай не может обойтись без масштабного импорта субпродуктов для того, чтобы всем китайцам хватило этой, иногда у нас не очень востребованной продукцией. Например, такой для нашей кухни экзотической как, куриные лапки. Мы-то их вообще ни в каком виде не едим, а у китайцев это деликатес за который они платят премиальную цену».

В нашем случае мы делаем мясокостную муку, а в Китае мы продаем как полноценный продукт по высокой цене. Сергей Юшин руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации