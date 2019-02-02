Власти Москвы помогут молодым предпринимателям открыть бизнес

Источник: РИА "Новости"

Власти Москвы помогут тысяче молодых предпринимателей начать свое дело по итогам очных испытаний в рамках проекта «Бизнес уикенд-2019», сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

В 13 бизнес-акселераторах Москвы молодые предприниматели могут получить помощь в реализации своих проектов. С 20 февраля 2019 года каждую субботу в технопарке «Нагатино» будет проходить акселератор для участников проекта «Бизнес уикенд-2019».

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Тысяче участников, прошедших очные занятия, сдавших итоговое тестирование и написавших мотивационное письмо, предложат запустить свой стартап. Лучшие проекты получат поддержку от правительства Москвы: бесплатный коворкинг на шесть месяцев, бухгалтерское сопровождение, персонального консультанта и продвижение проекта с использованием возможностей ГБУ «Малый бизнес Москвы», — написал Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, в городе работают более 13 тыс. индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет, еще 51 тыс. молодых людей являются учредителями различных коммерческих компаний.