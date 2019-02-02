Власти Москвы помогут молодым предпринимателям открыть бизнес
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/ — Лучшие проекты получат поддержку от правительства города в рамках «Бизнес уикенда-2019».
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/ — Лучшие проекты получат поддержку от правительства города в рамках «Бизнес уикенда-2019».
Власти Москвы помогут тысяче молодых предпринимателей начать свое дело по итогам очных испытаний в рамках проекта «Бизнес уикенд-2019», сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.
Тысяче участников, прошедших очные занятия, сдавших итоговое тестирование и написавших мотивационное письмо, предложат запустить свой стартап. Лучшие проекты получат поддержку от правительства Москвы: бесплатный коворкинг на шесть месяцев, бухгалтерское сопровождение, персонального консультанта и продвижение проекта с использованием возможностей ГБУ «Малый бизнес Москвы», — написал Собянин на своем персональном сайте.
«Бизнес уикенд-2019» — бесплатный образовательный проект для успешного старта своего бизнеса. В рамках проекта школьники и студенты принимают участие в лекциях, тренингах,