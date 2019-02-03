Экономический прогноз на февраль

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Наступил февраль, и «Ъ» предлагает свой экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

1. Каким будет курс рубля к доллару.

2. Какой будет цена на нефть.

3. Какой будет инфляция.

4. Каким будет курс евро к доллару.

Сергей Дробышевский, директор по научной работе Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара:

Источник: Коммерсантъ

1. В феврале мы ожидаем плавное снижение курса рубля, поскольку есть факторы, которые это объясняют, — это операции Минфина на валютном рынке по покупке валюты для средств резервного фонда.

В январе был заметный приток иностранного капитала в российские ценные бумаги, в феврале заметного притока иностранного денег в наш рынок не будет, поэтому фактора, который бы играл в пользу укрепления рубля, нет.

Курс будет на уровне 66,5−66,7 руб./$. Может быть 67 руб./$. Колебания к году меньше 0,1%, зависят от динамики курса к другим развивающимся валютам.

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2. В зимние периоды цены на нефть обычно реагируют на температурные колебания. В январе было достаточно сильное похолодание в Европе — цены на нефть приподнялись и закрепились на уровне выше $60 за баррель.

Если не будет новых климатических перепадов, думаю, что будет $60−65 за баррель. Курс достаточно устойчив будет и в феврале, и в нескольких последующих месяцах. Он устраивает и ОПЕК, ОПЕК+ и США.

3. Основной эффект связанный с повышением НДС, отыгран в январе. Пока нет официальных данных, но инфляция в январе явно вышла за 1,1−1,2%. Как показывает опыт, разовые эффекты от повышения тарифов и налогов имеют сильное влияние в первый месяц, хвост действует долго. В феврале инфляция останется выше среднемесячного значения, который хотел бы видеть ЦБ, где-то 0,5−0,7%, но заметно меньше, чем в январе.

В последующие месяцы инфляция будет на уровне 0,3% в месяц, что позволит выйти на прогнозные значения в районе 5−5,5% в год, которые дают ЦБ и Минэкономразвития.

4. По евро не ожидаю никаких изменений ни в феврале, ни в ближайшие пару лет. Политика европейского банка близка к тому, что называется «количественное смягчение»: за счет низких ставок продолжается стимулирование европейской экономики, и это играет против евро. У США могут возникнуть поводы для противостояния торговой политике европейской и китайской экономик. Это сдерживает привлекательность доллара, заставляет многих инвесторов рассматривать евро как важную резервную валюту.

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Сейчас мы находимся в замороженном противостоянии между США, Европой и остальным миром, и до окончания президентства Трампа трудно рассчитывать на какие-то серьезные сдвиги.

США вряд ли пойдут на смягчение своей позиции. Такая ситуация, с примерно таким же соотношением курса доллара практически ко всем иностранным валютам, в том числе к евро, будет заморожена на эти два года, пока не закончится срок президентства. Если Трамп выиграет и пойдет на второй срок, то будем ожидать укрепление доллара.

Павел Медведев, финансовый омбудсмен:

Источник: Коммерсантъ

1. Думаю, что к концу февраля рубль немного ослабнет и просядет процента на два по сравнению с курсом конца января, когда он составил почти 66 руб./$. Прежде всего это связано с тем, что Минфин продолжит активно покупать валюту на рынке, что начал делать в середине января в рамках бюджетного правила.

2. Движение цены на нефть в феврале возможно в диапазоне плюс-минус $5 от уровня $61−62 за баррель в конце января. В связи с событиями вокруг Венесуэлы может быть все что угодно и как бы нам боком не вышла «эта Мадура».

Если американцы возьмут Мадуро жестко в ежовые рукавицы и возникнет малейшее подозрение, что они когда-то в будущем возьмут под свой контроль добычу нефти в Венесуэле, цена на нее в мире может резко обрушиться.

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С другой стороны выпадение Венесуэлы с рынка может, наоборот, простимулировать рост цен на нефть.

3. Думаю, что инфляция в феврале составит приблизительно ту же цифру, что и в январе, — около 1%, может, чуть меньше, поскольку рост начала года уже почти отыгран и нет причин, чтобы инфляция продолжала расти теми же темпами.

4. Курс евро в феврале продолжит оставаться на уровне 1,13−1,14 $/€. И у Европы, и у США свои проблемы, и трудно понять, как они друг друга компенсируют, но драматического изменения, которое потрясет мир, точно не произойдет.

Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития:

Источник: Коммерсантъ

1. В течение февраля курс будет колебаться в диапазоне 66−68 руб./$ в зависимости от сценариев развития событий и составит к концу февраля 67,5 руб./$. Не очевидно, что будет продолжаться серьезное санкционное давление, там сейчас пауза, Запад занимается своими делами. Но пружина закручивается, и возможно, скоро ситуация с ходом расследования прокурора Мюллера изменится. Второе, рубль зависит в том числе от состояния китайской экономики, которая замедляется и продолжит этот процесс в связи с китайским Новым годом, а также от хода торговых переговоров.

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2. Цена на нефть в феврале останется в диапазоне $61−63 за баррель. Опять же все зависит от сценарных заготовок, решающей из которых станет динамика добычи сланцевой нефти в США. Что касается выполнения соглашения ОПЕК+, то его сейчас будут аккуратно форсировать, что будет тянуть марку Brent вверх. Будет также решаться вопрос продолжения антииранских санкций. Единственное, что может краткосрочно мощно сыграть на рынке на повышение, так это «военные премии», если в Венесуэле дойдет до вооруженного противостояния.

3. Инфляцию в январе мы получим, скорее всего, в размере 1,0−1,1%, а что будет в феврале, пока не очень понятно. Не сказал своего слова ритейл. Держать цены долго невозможно, а хлебопеки, например, говорят, что они будут вынуждены повышать цены на 6−7%, и это даст толчок по всему продовольствию.

Значит, мы будем входить в феврале в инфляционный пик, который ЦБ ожидает в марте-апреле. Поэтому инфляция в феврале может оказаться чуть больше январской, хотя там и меньше дней.

А вот годовая инфляция точно подрастет и выйдет к концу февраля на 5%.

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4. Курс евро — наиболее сложная вещь, в которой все будет определяться двумя факторами. Во-первых, это линия поведения ФРС, и как рынки воспримут сигналы, которые будут от нее исходить. Евро находится под давлением в связи с «Брекситом». Если договорятся о переносе срока выхода Великобритании из ЕС, а ФРС подтвердит, что не будет повышать ставку, то тогда мы увидим укрепление европейской валюты до $1,16−1,17 за евро. Если же хотя бы один из этих факторов не сработает, тогда мы увидим сильную волатильность. Серьезного сдвига вниз я не вижу, но колебания в диапазоне 1,14−1,17 возможны.

Михаил Крутихин, партнер информационно-консалтинговой компании RusEnergy:

Источник: Коммерсантъ

1. Все указывает на то, что курс рубля в феврале может серьезно свалиться и составить больше 70 руб./$. Но точную цифру назвать трудно, сейчас много кто покупает и продает рубль, в том числе и Минфин.

Из-за искусственной поддержки Минфина курс рубля будет 70 с небольшим, до 80 он скорее всего не дорастет.

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2. Скорее всего, цена на нефть останется такой же, как в январе. В феврале она будет находиться в коридоре от $60 и максимум до $65 за баррель. И это нормально. Цена, после того как достигла некого минимума, оттолкнулась от него и нашла оптимальное значение в коридоре $60−65 за баррель. Ситуация в Венесуэле вряд ли как-то скажется на цене, потому что те, кто ее потреблял, все необходимые меры предосторожности приняли. Так же, как было и с иранской нефтью.

3. К смешным официальным цифрам февральская инфляция добавит 1,5% точно. Здесь будут сказываться много факторов, которые будут оказывать серьезное влияние на динамику цен, например стоимость бензина.

4. В феврале скорее всего курс евро к доллару останется либо прежним, либо чуть опустится до 1,13 доллара. Не думаю, что на этот показатель сможет оказать какое-то влияние предстоящий выход Великобритании, скорее всего, они с ним еще немного затянут по времени.