Ставки по ипотеке становятся двузначными

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В том, что ставки по ипотеке будут расти, сомнений ни у кого уже не осталось. При этом банки существенно ограничили время на выбор подходящего объекта недвижимости с фиксированной в одобренном кредитном договоре ставкой. Основной вопрос потенциальных заемщиков — насколько долгосрочным будет этот тренд и стоит ли надеяться на быстрый отскок?

Ставки идут вверх

В январе сразу два крупнейших ипотечных банка объявили о повышении ставок по ипотеке. Сбербанк повысил ставки на 1 процентный пункт (п. п.) для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и на 1,2 п. п. для кредитов с первоначальным взносом менее 20%. ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п. п. Ряд крупных банков («ФК Открытие» и Газпромбанк) также планируют поднять ставки.

Как считает ведущий банковский аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, значимый рост ставок начнется в феврале-марте 2019 года. «В январе многие выдачи происходили по уже одобренным в прошлом году заявкам, в которых зафиксированы старые условия», — уточняет она.

После повышения ставок лидерами рынка менее крупные игроки также поднимут проценты по ипотеке.

Таким образом, по ее прогнозу, средняя ставка по ипотеке превысит 10% уже в первом полугодии 2019 года (в ноябре 2018 года ее значение было на уровне 9,52%).

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Сейчас идет уже вторая волна значимого роста процентных ставок. Впервые разворот тренда на понижение, который наблюдался на рынке ипотеки последние три года, произошел в августе 2018 года. Тогда сразу несколько крупных банков повысили процентные ставки. Правда, раньше ряд участников сохраняли оптимизм и заверяли, что это повышение будет временным и несущественным. Сейчас уже понятно, что надежд на возвращение однозначных ставок практически нет.

«Потенциала для снижения стоимости фондирования нет, политических предпосылок, способствующих снижению ставки, мы также не видим», — отмечает начальник управления ипотечных продаж банка «Уралсиб» Ольга Коваленко. Есть и еще один важный фактор, добавляет она.

Многие банки до недавнего времени держали ставки относительно низкими, конкурируя друг с другом даже в ущерб рентабельности, но с начала этого года крупнейшие банки пересмотрели свою политику, что говорит об их настрое на более высокую маржинальность. Ольга Коваленко начальник управления ипотечных продаж банка «Уралсиб»

Осторожно, время на выбор сокращается!

При этом есть одно важное нововведение в ипотечном кредитовании, связанное с ростом процентных ставок, на которое необходимо обратить особое внимание потенциальным заемщикам.

Минувшей осенью практически все участники рынка существенно сократили срок действия предварительно одобренной заявки.

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Раньше клиент после обращения в банк фиксировал процентную ставку на довольно продолжительный срок, в течение которого мог спокойно подыскивать себе подходящую недвижимость. Теперь же приходится действовать в условиях ограниченного времени.

«С осени 2018 года большинство банков стали повышать ставки по ипотеке, при этом срок действия одобренной заявки уменьшился со стандартных четырех месяцев в среднем до одного месяца, а у некоторых — до двух недель», — рассказывает предправления Абсолют-банка Татьяна Ушкова.

По ее словам, этот срок, как правило, указан в документах, которые получает заемщик. «Такой пересмотр произошел потому, что в тот момент никто не мог понять, насколько могут вырасти ставки, — продолжает госпожа Ушкова.— Ранее банкам было выгодно надолго фиксировать ставку, так как несколько лет ипотека дешевела. Сейчас ситуация принципиально другая».

Следите за ценой

Помимо повышения ставок по ипотеке заемщикам приходится сталкиваться и с другим негативным трендом — цены на недвижимость тоже стали расти.

Новая схема финансирования жилищного строительства, наиболее вероятно, приведет к удорожанию стоимости строительства и заставит девелоперов повышать стоимость продаваемой недвижимости. Ольга Коваленко начальник управления ипотечных продаж банка «Уралсиб»

Правда, участники рынка уверены, что рост ставок сам по себе не отпугнет потенциальных заемщиков.

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«Рост ставок, несомненно, влияет на спрос, но незначительно, — считает зампред правления банка “Возрождение” Наталья Шабунина.— Во многом это связано с тем, что сейчас достаточно хорошо развито рефинансирование ипотеки, которым клиенты в случае изменения тенденции на уменьшение ставок смогут воспользоваться».

Не забывайте рефиансирование

С учетом сложившихся обстоятельств потенциальные заемщики задаются вопросом, насколько продолжительным будет тренд на повышение ставок и стоить ли откладывать покупку недвижимости. «Если жилье необходимо для собственного проживания, подходящий объект недвижимости найден, а заемщик уверен, что будущий платеж по ипотеке для него комфортен (базовая рекомендация — платеж не должен составлять более 35−40% дохода семьи), то покупку откладывать не стоит, — поясняют в аналитическом центре “Дом. РФ”.— Нужная квартира может уйти с рынка или подорожать (например, по мере роста строительной готовности в новостройке). Когда ставки по ипотеке упадут, кредит всегда можно рефинансировать и снизить ставку».

По оценкам «Дом. РФ», такой возможностью только в 2018 году воспользовалось около 150 тыс. семей.