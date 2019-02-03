Ставки по ипотеке становятся двузначными
А время на поиск недвижимости сокращается до месяца.
А время на поиск недвижимости сокращается до месяца.
В том, что ставки по ипотеке будут расти, сомнений ни у кого уже не осталось. При этом банки существенно ограничили время на выбор подходящего объекта недвижимости с фиксированной в одобренном кредитном договоре ставкой. Основной вопрос потенциальных заемщиков — насколько долгосрочным будет этот тренд и стоит ли надеяться на быстрый отскок?
В январе сразу два крупнейших ипотечных банка объявили о повышении ставок по ипотеке. Сбербанк повысил ставки на 1 процентный пункт (п. п.) для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и на 1,2 п. п. для кредитов с первоначальным взносом менее 20%. ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п. п. Ряд крупных банков («ФК Открытие» и Газпромбанк) также планируют поднять ставки.
Как считает ведущий банковский аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, значимый рост ставок начнется в
После повышения ставок лидерами рынка менее крупные игроки также поднимут проценты по ипотеке.
Таким образом, по ее прогнозу, средняя ставка по ипотеке превысит 10% уже в первом полугодии 2019 года (в ноябре 2018 года ее значение было на уровне 9,52%).
Сейчас идет уже вторая волна значимого роста процентных ставок. Впервые разворот тренда на понижение, который наблюдался на рынке ипотеки последние три года, произошел в августе 2018 года. Тогда сразу несколько крупных банков повысили процентные ставки. Правда, раньше ряд участников сохраняли оптимизм и заверяли, что это повышение будет временным и несущественным. Сейчас уже понятно, что надежд на возвращение однозначных ставок практически нет.
«Потенциала для снижения стоимости фондирования нет, политических предпосылок, способствующих снижению ставки, мы также не видим», — отмечает начальник управления ипотечных продаж банка «Уралсиб» Ольга Коваленко. Есть и еще один важный фактор, добавляет она.
Многие банки до недавнего времени держали ставки относительно низкими, конкурируя друг с другом даже в ущерб рентабельности, но с начала этого года крупнейшие банки пересмотрели свою политику, что говорит об их настрое на более высокую маржинальность.
При этом есть одно важное нововведение в ипотечном кредитовании, связанное с ростом процентных ставок, на которое необходимо обратить особое внимание потенциальным заемщикам.
Раньше клиент после обращения в банк фиксировал процентную ставку на довольно продолжительный срок, в течение которого мог спокойно подыскивать себе подходящую недвижимость. Теперь же приходится действовать в условиях ограниченного времени.
«С осени 2018 года большинство банков стали повышать ставки по ипотеке, при этом срок действия одобренной заявки уменьшился со стандартных четырех месяцев в среднем до одного месяца, а у некоторых — до двух недель», — рассказывает предправления
По ее словам, этот срок, как правило, указан в документах, которые получает заемщик. «Такой пересмотр произошел потому, что в тот момент никто не мог понять, насколько могут вырасти ставки, — продолжает госпожа Ушкова.— Ранее банкам было выгодно надолго фиксировать ставку, так как несколько лет ипотека дешевела. Сейчас ситуация принципиально другая».
Помимо повышения ставок по ипотеке заемщикам приходится сталкиваться и с другим негативным трендом — цены на недвижимость тоже стали расти.
Новая схема финансирования жилищного строительства, наиболее вероятно, приведет к удорожанию стоимости строительства и заставит девелоперов повышать стоимость продаваемой недвижимости.
Правда, участники рынка уверены, что рост ставок сам по себе не отпугнет потенциальных заемщиков.
«Рост ставок, несомненно, влияет на спрос, но незначительно, — считает зампред правления банка “Возрождение” Наталья Шабунина.— Во многом это связано с тем, что сейчас достаточно хорошо развито рефинансирование ипотеки, которым клиенты в случае изменения тенденции на уменьшение ставок смогут воспользоваться».
С учетом сложившихся обстоятельств потенциальные заемщики задаются вопросом, насколько продолжительным будет тренд на повышение ставок и стоить ли откладывать покупку недвижимости. «Если жилье необходимо для собственного проживания, подходящий объект недвижимости найден, а заемщик уверен, что будущий платеж по ипотеке для него комфортен (базовая рекомендация — платеж не должен составлять более 35−40% дохода семьи), то покупку откладывать не стоит, — поясняют в аналитическом центре “Дом. РФ”.— Нужная квартира может уйти с рынка или подорожать (например, по мере роста строительной готовности в новостройке). Когда ставки по ипотеке упадут, кредит всегда можно рефинансировать и снизить ставку».
По оценкам «Дом. РФ», такой возможностью только в 2018 году воспользовалось около 150 тыс. семей.
Майя Марлинская