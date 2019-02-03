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20:25 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

В мультфильмах нашлась взрослая реклама

Как продакт-плеймент используется в детской анимации.

Герои мультфильмов выбирают отечественные бренды: в детской анимации нашли скрытую рекламу. Из 11 серий мультсериала «Фиксики», которые вышли в прошлом году, почти половина связана с рекламными интеграциями. В кадре появляются мобильные операторы, производители продуктов и даже известные IT-компании. Этично ли показывать рекламу детям? И как ее воспринимают зрители? Выяснял Илья Сизов.

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С недавних пор герои одного из самых известных российских мультфильмов — «Фиксики» — стали пользоваться товарами узнаваемых брендов. Например, эпизод «Бутерброд» рассказывает детям о пользе индейки на примере совершенно конкретного производителя. В другой серии главный герой моет руки антибактериальным мылом, тоже брендированным. А в еще одной — устанавливает на компьютер известный отечественный антивирус.

По словам президента Российской академии рекламы Владимира Филиппова, продакт-плейсмент в мультфильмах сделан специально под детей: те следят за сюжетом, видят бренд и уговаривают родителей что-нибудь купить: «Вообще продакт-плейсмент не так сильно распространен в России, как на развитых рынках. Все мы помним Martini в фильмах о Джеймсе Бонде, часы, если я не ошибаюсь, Omega у него. Это, как правило, довольно сложный проект.

Рассчитать эффективность продакт-плейсмента сложнее, чем просто кампании с прямым размещением.

Но я думаю, что это миллионы рублей. А основная целевая аудитория, конечно, взрослые, но и на дети тоже, потому что они провоцируют родителей на те или иные покупки.

Крупные рекламные контракты есть и у сериала «Маша и Медведь». На YouTube-канале мультфильма можно найти промо, в котором главные герои едут в такси одного из московских агрегаторов. Правда, Дмитрий Ловейко, директор студии «Анимаккорд», которая выпускает сериал, говорит, что реклама никогда не появляется в самом мультфильме, но интеграции с брендами, действительно, бывают.

«У меня исторически негативное отношение к продакт-плейсменту. Когда у нас привлекают всех, кто может заплатить деньги, в силу того, что не хватает финансирования на производство, в общем, это не смотрится продакт-плейсментом. В наших условиях, я считаю, это не очень удачный инструмент».

Мы сотрудничаем с нашими партнерами, и в этом смысле под него делаем видеоматериалы. Это не является сериалом. Внутри него нет ни одного бренда, хотя на самом деле предложения были, но мы не сочли необходимым использовать этот инструмент.
Дмитрий Ловейко
директор студии «Анимаккорд»,

У российской власти сложные отношения с рекламой в детских передачах. В Госдуме даже предлагали разрешить в них только продвижение товаров для детей. Так что возникает логичный вопрос: насколько этично размещать рекламу прямо в мультфильмах?

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Шеф-редактор сайта «Бюллетень кинопрокатчика» Артур Чачелов не видит в продакт-плейсменте ничего плохого. Другой вопрос, что изящно поместить бренд в кадр весьма непросто, и российский зритель все еще относится к такой рекламе скептически, добавляет эксперт: «Обычно к такому относятся отрицательно, особенно если реклама идет в лоб так, как это делалось на ранних этапах становления современного кинематографа. В качестве примера можно вспомнить «Ночной дозор».

Но если продукт интегрирован очень изобретательно, тогда это довольно интересный и довольно эффективный способ продвижения продукта.

Другое дело, что, конечно, далеко не каждый продукт сможет интегрироваться в мультфильм. Кроме того, для того чтобы он туда интегрировался, нужно проработать всю систему, потому что в лоб это не сработает.

Кстати, в телевизионных выпусках «Фиксики» выходят и на «России 1», но никакого продакт-плейсмента нет. Студии вырезают рекламу из кадра. Зато она есть в роликах, которые выкладывают в YouTube. И, похоже, этого вполне достаточно — ведь в интернете мультфильмы, в которых есть продакт-плейсмент, собирают от 15 млн до 50 млн просмотров.

В прошлом году пользователи соцсетей нашли продакт-плейсмент в клипе группы «Ленинград». В ролике рекламировались банк, шампанское и автопроизводитель. Видео получило 60 тыс. лайков и вдвое больше дислайков.

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