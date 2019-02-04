Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место по дешевизне 95-го бензина в Европе, первое досталось Казахстану, следует из исследования «РИА Новости».
Россия заняла второе место по дешевизне 95-го бензина в Европе, первое досталось Казахстану, следует из исследования «РИА Новости».
Однако,
В этом плане возглавляет рейтинг Люксембург — средний житель этой страны может купить на зарплату более 3 тыс. л топлива. В самом низу списка — Украина, где средний гражданин может позволить себе 247 л — 3,3 раза меньше, чем в России.
Что касается дизельного топлива, то, как и бензин, наиболее дешево оно стоит в Казахстане — 46,5 руб. за литр. Следом идут Россия и Белоруссия, где оно стоит по 47,2 руб. за литр.
Дороже всего дизтопливо стоит в Норвегии 114,5 рублей за литр. Также среди лидеров Великобритания, Швеция, Италия, Финляндия и Франция, где цена превышает 105 рублей за литр.
По итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%. Между тем, в начале января на российских автозаправках вновь зафиксировали рост цен. Это произошло в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.
С января 2019 года НДС в России повысился с 18 до 20%. Кроме того, с начала года акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей соответственно.