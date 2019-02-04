Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Источник: Известия

Однако, из-за относительно низких зарплат РФ занимает лишь 20-е место в Европе по литрам, которые можно позволить на среднюю заработную плату.

В этом плане возглавляет рейтинг Люксембург — средний житель этой страны может купить на зарплату более 3 тыс. л топлива. В самом низу списка — Украина, где средний гражданин может позволить себе 247 л — 3,3 раза меньше, чем в России.

Что касается дизельного топлива, то, как и бензин, наиболее дешево оно стоит в Казахстане — 46,5 руб. за литр. Следом идут Россия и Белоруссия, где оно стоит по 47,2 руб. за литр.

Дороже всего дизтопливо стоит в Норвегии 114,5 рублей за литр. Также среди лидеров Великобритания, Швеция, Италия, Финляндия и Франция, где цена превышает 105 рублей за литр.

По итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%. Между тем, в начале января на российских автозаправках вновь зафиксировали рост цен. Это произошло в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.