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10:46 (мск), источник: Известия

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место по дешевизне 95-го бензина в Европе, первое досталось Казахстану, следует из исследования «РИА Новости».

Источник: Известия

Однако, из-за относительно низких зарплат РФ занимает лишь 20-е место в Европе по литрам, которые можно позволить на среднюю заработную плату.

В этом плане возглавляет рейтинг Люксембург — средний житель этой страны может купить на зарплату более 3 тыс. л топлива. В самом низу списка — Украина, где средний гражданин может позволить себе 247 л — 3,3 раза меньше, чем в России.

Что касается дизельного топлива, то, как и бензин, наиболее дешево оно стоит в Казахстане — 46,5 руб. за литр. Следом идут Россия и Белоруссия, где оно стоит по 47,2 руб. за литр.

Дороже всего дизтопливо стоит в Норвегии 114,5 рублей за литр. Также среди лидеров Великобритания, Швеция, Италия, Финляндия и Франция, где цена превышает 105 рублей за литр.

По итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%. Между тем, в начале января на российских автозаправках вновь зафиксировали рост цен. Это произошло в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.

С января 2019 года НДС в России повысился с 18 до 20%. Кроме того, с начала года акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей соответственно.

Козак: цены на бензин выросли, но нигде не превысили 1,7%
Во время загрузки произошла ошибка.
30 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы В России резко выросли цены на бензин
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