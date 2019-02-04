Денежная сила. Когда рубль станет мировой резервной валютой
Что мешает рублю увеличить долю в международных расчетах и почему насаждение дедолларизации не сработает?
Что мешает рублю увеличить долю в международных расчетах и почему насаждение дедолларизации не сработает?
О судьбах рубля не утихают споры. Одни эксперты призывают к полному отказу от использования резервных валют в пользу рубля, ссылаясь на необходимость минимизации вероятных потерь от санкций. Другие считают усиление роли рубля желательным. По мнению сторонников, сильный рубль необходим как в интересах экономических субъектов (например, для снижения барьеров включения во внешнеэкономическую деятельность), так и для решения макроэкономических задач. Третьи же справедливо указывают на системные риски, с которыми связано более активное вовлечение российской валюты в трансграничный оборот.
Так есть ли у рубля интернациональное будущее?
Как стать мировой валютой
В международной практике предпочтение отдается тем валютам, операции с которыми (включая долгосрочное владение) позволяют бизнесу и государствам минимизировать издержки и риски. Однако шансы на реальную интернационализацию имеют лишь немногие денежные единицы, отвечающие следующим критериям.
— Доступность и распространенность валюты. Имеется в виду размер и открытость экономики, где она используется, объемы, структура и разветвленность торговых и
— Макроэкономическая стабильность, то есть устойчивость экономического развития, умеренная инфляция, низкая волатильность процентных ставок и обменного курса.
— Качество регулирования. Это прозрачность и предсказуемость
— Уровень развития финансовых рынков, включая денежный, фондовый и рынок государственных ценных бумаг, а также срочных контрактов и иных производных финансовых инструментов, надежность рыночной инфраструктуры и институтов финансового посредничества и пр.
— Геополитическое влияние
То есть для интернационализации валют существуют как объективные, так и регуляторные предпосылки. Одна группа факторов задает потенциальную рамку для международного использования той или иной денежной единицы, вторая играет стимулирующую или, напротив, ограничивающую роль в реализации ее потенциала. Помимо всего прочего, существует немалая инерция — утверждение
Перспективы рубля
Если анализировать профиль привлекательности рубля, то видно, что и для него одновременно существуют факторы в поддержку интернационализации и ограничения, препятствующие его влиянию. Поддерживающие факторы — это размер российской экономики, значительные объемы экспорта, разветвленные связи с соседними государствами, переход к таргетированию инфляции и ее стабилизация.
С учетом всех перечисленных обстоятельств, расчетная роль рубля не представляется малой. Согласно данным Банка России, по итогам III квартала 2018 г. доля рубля в совокупных трансграничных операциях физических лиц находилась на максимумах последних лет и составляла 20,1% (для поступлений) и 22,9% (для перечисленных средств) соответственно. Доля рубля в поступлениях и перечислениях по внешнеторговым договорам в первой половине 2018 г. была также высока (13,1% и 30,2% соответственно), хотя и демонстрирует тенденцию к снижению.
Но здесь он будет проигрывать конкуренцию не только китайскому юаню (неудивительно, что соглашение о расчетах в национальных валютах с КНР пока осталось неподписанным), но и другим национальным валютам, за которыми стоят экономики с опережающими среднемировые темпами роста и активно развивающимися финансовыми рынками.
Вопрос о будущей роли национальной валюты должен рассматриваться не в нормативном ключе, а в тесной увязке с состоянием российской экономики, ее реальным местом в глобальном хозяйстве, перспективами развития внешнеэкономических связей, а также структурой и динамикой внешнего спроса на российскую валюту. Попытки административного давления на российских и иностранных хозяйствующих субъектов с целью перехода на рублевые расчеты в отрыве от фундаментальных факторов будут не просто бесплодными, но и контрпродуктивными.
Это вовсе не означает, что политика дедолларизации или интернационализации рубля не имеет смысла.
Если такая политика будет реализована, то доля международных рублевых расчетов может явиться одним из надежных индикаторов ее эффективности.