Медведев прописал сроки подготовки «регуляторной гильотины»
Глава правительства поручил подготовить дорожные карты по снятию избыточных требований
Глава правительства поручил подготовить дорожные карты по снятию избыточных требований
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил до 25 марта 2019 года разработать дорожные карты по снятию избыточных требований
Медведев поручил своему заместителю, главе аппарата правительства и председателю правительственной комиссии по проведению административной реформы Константину Чуйченко вместе с надзорными ведомствами, общественными объединениями и экспертными организациями подготовить предложения по прекращению действия устаревших нормативных правовых актов («регуляторная гильотина») в отдельных сферах государственного контроля. В срок до 25 февраля 2019 года поручено подготовить «дорожные карты» (планы мероприятий) по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отдельных сферах государственного контроля (надзора). К этому сроку должен быть составлен перечень ведомств, участвующих в реализации механизма «регуляторной гильотины», а также установлена персональная ответственность должностных лиц за реализацию «дорожных карт».
Не позднее 1 февраля 2020 года в Госдуму должны быть внесены проекты федеральных законов об обязательных требованиях в отдельных сферах государственного контроля (надзора).
15 января Медведев во время пленарной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил о существовании в России проблемы избыточных требований
В первую очередь, по его словам, необходимо пересмотреть требования к бизнесу в сфере транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии и
Глава фармацевтического гиганта «Р-Фарм» миллиардер Алексей Репик в интервью Forbes на форуме отметил, что идея радикальной, «хирургической» актуализации набора надзорных мероприятий в России давно назрела. Он пояснил, что в отношении российского бизнеса действуют миллионы надзорных требований, многие из которых «безумны до такой степени, что трудно себе представить уровень их извращений». И отмена многих из этих норм сегодня просто необходима. «Это та ситуация, когда