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16:20 (мск), источник: Forbes

Медведев прописал сроки подготовки «регуляторной гильотины»

Глава правительства поручил подготовить дорожные карты по снятию избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу.

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил до 25 марта 2019 года разработать дорожные карты по снятию избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России с помощью механизма «регуляторной гильотины». Соответствующее поручение опубликовано в понедельник, 4 февраля, на сайте кабинета министров.

Медведев поручил своему заместителю, главе аппарата правительства и председателю правительственной комиссии по проведению административной реформы Константину Чуйченко вместе с надзорными ведомствами, общественными объединениями и экспертными организациями подготовить предложения по прекращению действия устаревших нормативных правовых актов («регуляторная гильотина») в отдельных сферах государственного контроля. В срок до 25 февраля 2019 года поручено подготовить «дорожные карты» (планы мероприятий) по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отдельных сферах государственного контроля (надзора). К этому сроку должен быть составлен перечень ведомств, участвующих в реализации механизма «регуляторной гильотины», а также установлена персональная ответственность должностных лиц за реализацию «дорожных карт».

Не позднее 1 февраля 2020 года в Госдуму должны быть внесены проекты федеральных законов об обязательных требованиях в отдельных сферах государственного контроля (надзора).

15 января Медведев во время пленарной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил о существовании в России проблемы избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу. По его словам, количество требований к бизнесу необоснованно завышено и количество нормативных актов, устанавливающих эти требования, превышает 9000. Медведев отметил, что большинство этих требований были установлены еще во времена СССР и давно устарели. Примером абсурдности таких требований он назвал требование к организациям общественного питания по приготовлению омлета. «При приготовлении омлета смесь яйца и других компонентов выливают на смазанный жиром противень или на сковороду порционно слоем 2,5−3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф на 8−10 минут с температурой 180−200 градусов. Иначе жарить нельзя», — отметил с ироний Медведев.

Премьер-министр потребовал к 1 февраля 2020 года провести инвентаризацию абсурдных требований к бизнесу, подчеркнув, что иначе экономический рывок в России будет невозможен.

В первую очередь, по его словам, необходимо пересмотреть требования к бизнесу в сфере транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии и санитарно-эпидемиологического надзора.

Глава фармацевтического гиганта «Р-Фарм» миллиардер Алексей Репик в интервью Forbes на форуме отметил, что идея радикальной, «хирургической» актуализации набора надзорных мероприятий в России давно назрела. Он пояснил, что в отношении российского бизнеса действуют миллионы надзорных требований, многие из которых «безумны до такой степени, что трудно себе представить уровень их извращений». И отмена многих из этих норм сегодня просто необходима. «Это та ситуация, когда по-другому нельзя никак», — подчеркивает член Экономического совета при президенте России.

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