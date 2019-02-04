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15:20 (мск), источник: Известия

Продукты обеспечат знаком гарантии от недовеса и недолива

Новый элемент маркировки появится на потребительских товарах в этом году. Знак будет гарантировать, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и соответствует фактически заявленному, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Источник: Известия

Он объяснил, что если в единичном случае в бутылке подсолнечного масла объемом 1 л окажется только 985 мл («недолив» составит менее 1,5%), то это случайность. Если же меньше положенного литра будет в каждой бутылке из партии, то налицо систематический недолив, добавил специалист.

Как подчеркнул Абрамов, превышающий 3% недолив или недовес — это уже настоящее мошенничество.

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«То есть 50-килограммовый мешок сахара можно будет продавать только, если в нем недостает до 500 граммов веса, и то не во всех случаях. Ситуации систематического недовеса или недолива Росстандарт будет отслеживать и обязательно на них жестко реагировать», — сказало глава Росстандарта, его слова приводит «Российская газета».

Так, производителям предложат добровольно подтвердить соответствие веса и объема заявленному. Также в форме ГОСТов будут утверждены метрологические требования к упаковкам товаров и к методам испытаний на соответствие нормам. В результате появится возможность сертифицировать товар в Национальной системе сертификации (НСС) на полноту содержимого фасовки.

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По правилам НСС, отбор образцов будет проходить внезапно, причем как на самом производстве, так и на прилавках магазинов. Прошедший испытания товар будет маркироваться буквой «Ф», но только до тех пор, пока производитель будет выдерживать необходимые требования.

По словам Абрамова, насколько массовой станет новая сертификация, во многом зависит от торговых сетей, поскольку их выбор принимать товары с «недовесом» или требовать их перемаркировку.

Ранее Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы. Данное предложение уже было одобрено госкомиссией по противодействию контрафакту на рынке.

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