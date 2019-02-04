Костин оценил риск новых санкций против госбанков

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

США вряд ли в дальнейшем пойдут на серьезные санкции в отношении крупнейших банков, будь то ВТБ или Сбербанк, заявил в понедельник президент ВТБ Андрей Костин.

Я сегодня политические риски умеренными вижу. Я не думаю, что американцы пойдут на серьезные санкции в дальнейшем в отношении крупнейших банков, будь то ВТБ или Сбербанк. Надеюсь, по крайней мере, на это. Андрей Костин президент ВТБ (цитата по «Интерфаксу»)

При этом на случай санкций у ВТБ есть запасной план, как перестроить работу банка, добавил он. Еще в сентябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор проработал со всеми крупнейшими российскими банками меры на случай введения новых санкций США. Эти заявления были сделаны после того, как в августе конгресс США опубликовал проект новых санкций против России.

Он в том числе предусматривал санкции против российских госбанков — ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка , Россельхозбанка, Банка Москвы, Промсвязьбанка и ВЭБа — а также запрет на покупку нового российского госдолга.

Однако проект пока так и не был принят — работа правительства в США была частично приостановлена: конгресс работал в условиях «шатдауна», который продлился 35 дней.

Еще в сентябре в интервью Bloomberg Костин настаивал, что российский банковский сектор способен выстоять перед санкциями США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть средства с долларовых депозитов. «Все обязательства перед вкладчиками, перед клиентами мы будем выполнять. И это не только мое мнение, это программа, согласованная с Центральным банком, с правительством. Если необходимо, будет оказана помощь в этом. Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», — рассказывал он тогда же в интервью Business FM. В частности, рассматриваются возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу и перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары, указывал Костин.

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Тогда вкладчиков слова Костина не успокоили: по данным ЦБ, в августе население забрало из банков 0,6% своих средств, в сентябре — еще 0,8%. В абсолютных значениях за сентябрь вклады сократились на 218 млрд руб. до 27,2 трлн руб. При этом рублевые вклады в сентябре уменьшились на 0,8%, а валютные — на 0,7% (в долларовом эквиваленте).

Наибольший отток пришелся на Сбербанк: в августе вкладчики сняли с его валютных депозитов $1,1 млрд, в сентябре — еще $900 млн, сообщал госбанк. В ВТБ депозиты физлиц за сентябрь сократились на 77 млрд руб., сообщал банк.

ЦБ не видит влияния новых санкций США на динамику вкладов, рассказывал в начале октября зампред ЦБ Василий Поздышев. Хотя валютные вклады сокращались, перетока валютных сбережений граждан из госбанков в частные банки не наблюдалось, указывал он: «То, что мы наблюдали, — это снятие валютных вкладов и, по сути дела, заполнение ячеек». Отток вкладов Поздышев объяснял связывал с низкими ставками банков и «медийным эффектом».

Крупнейшие российские банки — ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, РСХБ и Газпромбанк с лета 2014 г. находятся под секторальными санкциями США и Евросоюза. Они не могут привлекать долгосрочное финансирование, а также новый акционерный или долговой капитал в Европе и США.