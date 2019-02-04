Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Похороны дочери Шевченко пройдут 4 февраля, рассказал родственник
В США испытали российские «Торы»
Ксения Собчак: «Максим навсегда останется для меня папой нашего сына»
Из российских аптек изымают десятки тысяч упаковок антибиотика
Ставки по ипотеке становятся двузначными
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Супруга Децла назвала причину смерти рэпера
Модный клан: чем занимается жена Арашукова
55-летнего Джонни Деппа «состарили» для новой роли: первое фото
Экс-участница «Дома 2» пришла на кастинг в шоу «Песни»
В пожаре в доме Дапкунайте погибло 6 человек, актриса пропала
Стали известны подробности смерти Децла
Дочь Агутина и Варум примерила дерзкий образ
Пугачева, Глюкоза и другие артисты вспоминают Децла
Ани Лорак показала грудь в декольте до пупка - видео
Это не инфаркт: найдена новая причина смерти Децла
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Фоторепортажи
16От Путятина до Путина
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
16:34 (мск), источник: Ведомости

Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте экономики

ВВП ускорили строительство, добыча полезных ископаемых и военное производство.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Рост ВВП в России в 2018 г. ускорился до 2,3% с 1,6% годом ранее, сообщил первую оценку Росстат. Такие темпы экономического роста максимальные с 2012 г. и заметно выше ожиданий Минэкономразвития. После пересмотра Росстатом данных по росту строительства с 0,5% за 11 месяцев 2018 г. до 5,3% по итогам всего года, министр экономического развития Максим Орешкин на международном экономическом форуме в Давосе оценил рост ВВП в прошлом году в 2%. Оценки экономистов после выхода данных по строительству были аналогичными — например, Институт исследований и экспертизы ВЭБа с учетом новых данных также оценил рост ВВП в 2%, аналитики «ВТБ Капитала» — в 2,2%.

Такой прыти от российской экономики в 2018 г. никто заранее не ждал.

Минэкономразвития прогнозировало темпы роста выше 2% лишь в 2021 г., после ускорения роста инвестиций в основной капитал в 2020-м до 7,6% с 3,1% годом ранее. ЦБ прогнозировал в 2018 г. рост экономики на 1,5−2%.

Новость
Росстат извлек рост из котлована

Судя по опубликованным данным Росстата, добавленная стоимость в строительстве в 2018 г. выросла на 4,7% относительно предыдущего года (не должна совпадать с динамикой объема работ в строительстве. — «Ведомости»). Помимо строительства, стремительно выросла добавленная стоимость в добыче полезных ископаемых и в секторе госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения — на 3,8% и на 3,5% относительно 2017 г. соответственно. Добавленная стоимость в оптовой и розничной торговле увеличилась на 2,2%, в финансовой и страховой деятельности — на 6,3%.

Предел роста российской экономики — 1,5−2%, для большего ускорения нужны структурные реформы, неоднократно подчеркивал ЦБ. Повышение пенсионного возраста за счет роста числа занятых в экономике ускорит рост ВВП на 0,1 п. п. в 2019 г. и на 0,2−0,3 п. п. в 2020—2021 гг. А вот насколько эффективными окажутся остальные меры правительства, в частности выделение дополнительных 8 трлн руб. из бюджета на национальные проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии и социальной политики, развития несырьевого экспорта и инфраструктуры, покажет время, писал ЦБ: основной «ускоряющий» эффект будет за пределами ближайших трех лет.

В 2018—2020 гг. ВВП будет расти в среднем на 1,5−1,8%, прогнозировал Всемирный банк: Россия будет отставать по темпам роста от развивающихся стран (4,6%), а страны с высоким уровнем доходов (1,7%) обгонит лишь в 2020 г.

Читайте также:

 Картина Куинджи вернулась на выставку в Третьяковку
Крупные банки повышают ставки ипотеки вслед за ВТБ и Сбербанком
Ведущие страны ЕС признали Гуайдо президентом Венесуэлы
Бревно в лесу стало хитом в соцсетях (видео)
На месте крушения самолета, в котором был футболист, нашли тело
На полях в Англии появились загадочные снежные рулоны
Француз заказал купальник для жены и получил посылку с золотом
В российских магазинах раскрыли обман с ГОСТом
Работницу больницы уволили из-за способа подачи еды детям
Спорт
Медведева примет участие в финале Кубка России Финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Новый круизный лайнер: только для взрослых Компания известного миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Voyages представила фотографии суперкаюты на самом роскошном круизном лайнере. И несовершеннолетних туда пускать не будут!
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Популярные темы на «Детях»
Опять про свекровь... 340
Синяя борода, король Генрих VIII 322
Концерт 16+ с трёхлеткой 299
Про садик 185
Леди
Прекрасное безумие: талантливые, но сумасшедшие знаменитости Безумные прически, фееричные наряды и экстравагантные поступки. Рассказываем о звездах, которые кажутся сумасшедшими
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь