Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте экономики

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Рост ВВП в России в 2018 г. ускорился до 2,3% с 1,6% годом ранее, сообщил первую оценку Росстат. Такие темпы экономического роста максимальные с 2012 г. и заметно выше ожиданий Минэкономразвития. После пересмотра Росстатом данных по росту строительства с 0,5% за 11 месяцев 2018 г. до 5,3% по итогам всего года, министр экономического развития Максим Орешкин на международном экономическом форуме в Давосе оценил рост ВВП в прошлом году в 2%. Оценки экономистов после выхода данных по строительству были аналогичными — например, Институт исследований и экспертизы ВЭБа с учетом новых данных также оценил рост ВВП в 2%, аналитики «ВТБ Капитала» — в 2,2%.

Такой прыти от российской экономики в 2018 г. никто заранее не ждал.

Минэкономразвития прогнозировало темпы роста выше 2% лишь в 2021 г., после ускорения роста инвестиций в основной капитал в 2020-м до 7,6% с 3,1% годом ранее. ЦБ прогнозировал в 2018 г. рост экономики на 1,5−2%.

Новость Росстат извлек рост из котлована

Судя по опубликованным данным Росстата, добавленная стоимость в строительстве в 2018 г. выросла на 4,7% относительно предыдущего года (не должна совпадать с динамикой объема работ в строительстве. — «Ведомости»). Помимо строительства, стремительно выросла добавленная стоимость в добыче полезных ископаемых и в секторе госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения — на 3,8% и на 3,5% относительно 2017 г. соответственно. Добавленная стоимость в оптовой и розничной торговле увеличилась на 2,2%, в финансовой и страховой деятельности — на 6,3%.

Предел роста российской экономики — 1,5−2%, для большего ускорения нужны структурные реформы, неоднократно подчеркивал ЦБ. Повышение пенсионного возраста за счет роста числа занятых в экономике ускорит рост ВВП на 0,1 п. п. в 2019 г. и на 0,2−0,3 п. п. в 2020—2021 гг. А вот насколько эффективными окажутся остальные меры правительства, в частности выделение дополнительных 8 трлн руб. из бюджета на национальные проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии и социальной политики, развития несырьевого экспорта и инфраструктуры, покажет время, писал ЦБ: основной «ускоряющий» эффект будет за пределами ближайших трех лет.

В 2018—2020 гг. ВВП будет расти в среднем на 1,5−1,8%, прогнозировал Всемирный банк: Россия будет отставать по темпам роста от развивающихся стран (4,6%), а страны с высоким уровнем доходов (1,7%) обгонит лишь в 2020 г.