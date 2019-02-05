IKEA начнет сдавать мебель в аренду
ТАСС, 4 февраля. Швейцария станет первой страной, где покупатели смогут приобрести мебель на время.
ТАСС, 4 февраля. Швейцария станет первой страной, где покупатели смогут приобрести мебель на время.
Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду. Как в понедельник сообщили представители компании газете Financial Times, это нововведение станет частью кампании по смене традиционной
«Вместе с партнерами мы сделаем так, чтобы вы могли арендовать мебель. Когда срок аренды подойдет к концу, вы сможете сдать мебель и взять взамен
Начало пробного периода аренды намечено на февраль 2019 года. Первой страной, где покупатели смогут приобрести мебель на время, станет Швейцария. Как указывает газета, особое внимание ретейлер уделит офисной мебели, поскольку брать стулья и столы для офисов в аренду многим компаниям выгоднее, чем покупать их.
По словам Лёфа, во временное пользование будут сдаваться и кухни. Инженеры IKEA даже добавили функцию простой смены дверей на кухонных шкафах, при которой клиентами не придется перестраивать весь гарнитур. Лёф считает, что «модели по подписке» дадут покупателям шанс экспериментировать с кухонными наборами. «С подобной круговой
Другим шагом по изменению