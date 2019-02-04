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22:37 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Победа» сообщила Росавиации о несостоятельности Utair

Что спровоцировало такой ход со стороны дочерней компании «Аэрофлота».

«Победа» пожаловалась на Utair в Росавиацию: в компании обратили внимание на финансовые проблемы конкурирующего перевозчика. Там считают, что это угрожает безопасности полетов и может привести к внезапной остановке его деятельности. Письмо с опасениями направил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков главе Росавиации, пишет газета «Ведомости». Каких-либо рекомендаций в документе не содержится, а направляется оно «для информации».

Действия «Победы» — следствие крайне высокой конкуренции на рынке, уверен директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Речь идет именно о том, что компания «Победа» обращает внимание на сложное финансовое положение конкурирующего перевозчика. Вообще в целом сегодня на рынке конкуренция достаточно высока, существует избыток провозных емкостей, это приводит к тому, что авиакомпании не могут устанавливать тарифы, обеспечивающие рентабельность перевозок. По итогам 2018 года, по предварительным сведениям, российские авиакомпании суммарно покажут убыток.

В этой ситуации «Победа» заинтересована в том, чтобы конкуренция сократилась, в том числе и за счет ухода одного из крупных игроков.
Олег Пантелеев
директор агентства «Авиапорт»

С учетом того, что на внутрироссийских направлениях перевозчик может присутствовать на любой прилетающей линии, то в принципе понятно, что по ряду направлений, где две авиакомпании выполняют полеты параллельно, конкуренция несколько сократится, и это позволит оставшимся компаниям увеличить занятость кресел, и за счет этого улучшить свои финансовые результаты.

Опасения «Победы» нельзя назвать беспочвенными, у Utair действительно есть финансовые трудности.

Так, компания должна банкам как минимум 50 млрд руб.

Осенью перевозчик запросил реструктуризацию. Каких-либо проблем с полетами у Utair действительно нет, поэтому назвать ситуацию критической нельзя, полагает независимый аналитик Дмитрий Адамидов: «У Utair на самом деле сложное финансовое положение: был допущен технический дефолт по облигациям. Но с точки зрения безопасности подобных сообщений не было.

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Тут, скорее, из истории «падающего толкни», то есть это некий способ конкуренции.

Потому что понятно, что у Utair флот старый и требует повышенного внимания со стороны техобслуживания и прочего, но в принципе там не допускают каких-то серьезных нарушений. Им опасно летать в том отношении, что если все-таки финансовое положение продолжит ухудшаться, то могут начать отменять рейсы, как с «ВИМ-Авиа», но пока об этом речь не идет, потому что с кредиторами диалог у них идет, так что говорить о госбезопасности вообще не приходится. Да и проблемы там не то, чтобы нерешаемые, просто банки не хотят признавать очередные убытки. Но их понять можно, они хотят поторговаться. Я не думаю, что Росавиация на основании одного письма возьмет и что-то сделает.

В Росавиации «Коммерсантъ FM» отказались комментировать публикацию «Ведомостей», назвав проблему «не новой» и «неактуальной».

Судьба Utair сейчас зависит от воли кредиторов.

Компания уверенно чувствует себя на рынке и ее единственная проблема — это серьезные долги. Если банки будут готовы и дальше выдавать Utair средства, то причин закрываться не возникнет, считает главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий: «С одной стороны, ситуация непростая, но она непростая в той или иной степени почти у всех.

У Utair есть сильный акционер, который, по идее, может решить все проблемы.
Алексей Синицкий
редактор журнала «Авиатранспортное обозрение»
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С другой стороны, поскольку он уже принимал участие в решении проблем авиакомпании, предсказать его поведение невозможно. Но при этом на данный момент компания работает. И здесь еще один риск, в каком-то смысле внешний: в нашей истории были ситуации, когда люди не были готовы ждать дальше и пошли на фиксацию убытков. Можно вспомнить ситуацию с Avianova, где акционеры не смогли договориться между собой, и вместо того чтобы дождаться, когда начнет поступать прибыль, они просто зафиксировали свои убытки и разошлись. Другой аналогичный пример — это ситуация с «КД авиа», когда главный кредитор тоже не стал жать. В принципе, если кредиторы проявят сейчас какое-то терпение, то можно говорить, что у Utair ничего крайне ужасного сейчас не происходит.

Группа «Аэрофлот», которой и принадлежит «Победа», уже не первый раз жалуется властям на Utair. В конце 2014 года она вместе с S7 просила правительство не поддерживать испытывающего финансовые трудности перевозчика. Но кабмин тогда все равно выделил Utair 9 млрд руб.

Глеб Силко.

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