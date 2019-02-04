«Победа» сообщила Росавиации о несостоятельности Utair
Что спровоцировало такой ход со стороны дочерней компании «Аэрофлота».
Что спровоцировало такой ход со стороны дочерней компании «Аэрофлота».
«Победа» пожаловалась на Utair в Росавиацию: в компании обратили внимание на финансовые проблемы конкурирующего перевозчика. Там считают, что это угрожает безопасности полетов и может привести к внезапной остановке его деятельности. Письмо с опасениями направил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков главе Росавиации, пишет газета «Ведомости».
Действия «Победы» — следствие крайне высокой конкуренции на рынке, уверен директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Речь идет именно о том, что компания «Победа» обращает внимание на сложное финансовое положение конкурирующего перевозчика. Вообще в целом сегодня на рынке конкуренция достаточно высока, существует избыток провозных емкостей, это приводит к тому, что авиакомпании не могут устанавливать тарифы, обеспечивающие рентабельность перевозок. По итогам 2018 года, по предварительным сведениям, российские авиакомпании суммарно покажут убыток.
В этой ситуации «Победа» заинтересована в том, чтобы конкуренция сократилась, в том числе и за счет ухода одного из крупных игроков.
С учетом того, что на внутрироссийских направлениях перевозчик может присутствовать на любой прилетающей линии, то в принципе понятно, что по ряду направлений, где две авиакомпании выполняют полеты параллельно, конкуренция несколько сократится, и это позволит оставшимся компаниям увеличить занятость кресел, и за счет этого улучшить свои финансовые результаты.
Опасения «Победы» нельзя назвать беспочвенными, у Utair действительно есть финансовые трудности.
Осенью перевозчик запросил реструктуризацию.
Тут, скорее, из истории «падающего толкни», то есть это некий способ конкуренции.
Потому что понятно, что у Utair флот старый и требует повышенного внимания со стороны техобслуживания и прочего, но в принципе там не допускают
В Росавиации «Коммерсантъ FM» отказались комментировать публикацию «Ведомостей», назвав проблему «не новой» и «неактуальной».
Компания уверенно чувствует себя на рынке и ее единственная проблема — это серьезные долги. Если банки будут готовы и дальше выдавать Utair средства, то причин закрываться не возникнет, считает главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий: «С одной стороны, ситуация непростая, но она непростая в той или иной степени почти у всех.
У Utair есть сильный акционер, который, по идее, может решить все проблемы.
С другой стороны, поскольку он уже принимал участие в решении проблем авиакомпании, предсказать его поведение невозможно. Но при этом на данный момент компания работает. И здесь еще один риск, в
Группа «Аэрофлот», которой и принадлежит «Победа», уже не первый раз жалуется властям на Utair. В конце 2014 года она вместе с S7 просила правительство не поддерживать испытывающего финансовые трудности перевозчика. Но кабмин тогда все равно выделил Utair 9 млрд руб.
Глеб Силко.