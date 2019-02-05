Эксперты рассказали об активизации «черных коллекторов» в России

Источник: Известия

В 2018 году в ФССП поступило около 22 тыс. обращений граждан относительно действий взыскателей долгов — на 33% больше, чем годом ранее. Жалобы в первую очередь касаются навязчивости и грубости.

В судах рассмотрели 1,5 тыс. дел по «коллекторской» статье 14.57 КоАП («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). По 13 тыс. дел выписаны постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей.

Рост числа жалоб свидетельствует об активизации нелегальных коллекторов, сообщил помощник председателя Счетной платы Алексей Саватюгин.

Читайте также Нелегальным коллекторам запретят взыскивать долги с россиян

«Чем жестче регулируется легальная востребованная деятельность, тем больше распространяется нелегальная. Закредитованность населения растет, а реальные располагаемые доходы — нет. Конечно, людям стало сложнее платить по кредитам», — сказал Саватюгин.

Он отметил, что чаще прибегают к жесткому выбиванию долгов самостоятельно или с помощью «черных коллекторов» не банки, а микрофинансовые организации и кредитные кооперативы.

«У граждан растет еще и просроченная задолженность, поэтому жалоб будет всё больше, а действия коллекторов ужесточатся», — заявил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Он также предложил ввести для легальных коллекторов специальные отличительные знаки по аналогу жетонов у полицейских. Кроме того, можно вести информационную кампанию по повышению правовой грамотности населения, подчеркнул Шелищ.