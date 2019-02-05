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02:25 (мск), источник: Известия

Чистая прибыль «Аэрофлота» упала в 10 раз

Чистая прибыль «Аэрофлота» по итогам 2018 года снизилась в 10 раз, составив 2,8 млрд вместо 28,4 млрд руб в 2017 году. Об этом 4 февраля пишет агентство РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: РИА "Новости"

Предположительно, причиной падения стал рост цен на топливо. Перевозчик отмечает, что на динамику повлияло и «усиление конкуренции на рынке авиаперевозок».

«Компании удалось получить значительный эффект от оптимизационных программ и с учетом рыночной ситуации максимально возможно нивелировать беспрецедентное давление на финансовый результат со стороны стоимости топлива и валютного курса», — говорится в сообщении.

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При этом выручка «Аэрофлота» с 2017 года выросла на 13%, составив 504,7 млрд руб. Это стало возможным благодаря производственным показателям и изменению валют.

Кроме того, в 2018 году компания смогла увеличить пассажирооборот на 6,7% (до 98 млрд пассажиро-километров) и пассажиропоток на 8,9% (до 35,8 млн пассажиров). Себестоимость продаж выросла почти на четверть (до 500 млрд руб.), а валовая прибыль уменьшилась в 9,3 раза (до 5 млрд руб).

В конце января компания сообщила о намерении вернуть вино и пиво в меню для экономкласса. Эти напитки будут предлагать пассажирам рейсов длительностью от шести часов, вино будет также доступно на ряде рейсов от трех часов.

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