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10:42 (мск), источник: Ведомости

ЦБ запустил робота для поиска финансовых пирамид в интернете

Центробанк запустил робота для того, чтобы находить в интернете нелегальные финансовые организации и проекты, у которых есть признаки финансовых пирамид. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

По его словам, «поисковая модель» была запущена во второй половине прошлого года. «Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов», — рассказал Лях. Он отметил, что робот может работать не только с достаточно примитивными запросами, но и обмениваться информацией.

После того, как появляется компания, проявляющая интерес к роботу, ЦБ начинает ее изучать, добавил Лях.

Лях заметил, что ЦБ ищет нелегальные финансовые организации, как онлайн, так и офлайн. Первое происходит через интернет-поиск, а второе — при помощи россиян и средств массовой информации, объяснил он.

В прошлом году Центробанк обнаружил крупную финансовую пирамиду «Кэшбери». Как говорил Лях, это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую регулятор выявил за последние годы. Сначала ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД, потому что самостоятельно не мог остановить ее работу, потому что у компании нет лицензии регулятора. В итоге с иском в суд против «Кэшбери» обратилась прокуратура. В ноябре «Кэшбери» объявила о прекращении работы. Владелец платформы Артур Варданян обещал погасить все долги перед клиентами.

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