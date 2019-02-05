ЦБ запустил робота для поиска финансовых пирамид в интернете

По его словам, «поисковая модель» была запущена во второй половине прошлого года. «Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов», — рассказал Лях. Он отметил, что робот может работать не только с достаточно примитивными запросами, но и обмениваться информацией.

После того, как появляется компания, проявляющая интерес к роботу, ЦБ начинает ее изучать, добавил Лях.

Лях заметил, что ЦБ ищет нелегальные финансовые организации, как онлайн, так и офлайн. Первое происходит через интернет-поиск, а второе — при помощи россиян и средств массовой информации, объяснил он.