WSJ узнала о катастрофическом падении нефтяного экспорта Венесуэлы

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Поставки сырья на внешние рынки резко снижаются, нефтехранилища быстро заполняются, а добыча сокращается, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников. Это грозит нефтяному рынку гораздо большими катаклизмами, чем ожидалось.

«Это абсолютная катастрофа», — так описывает ситуацию лидер нефтяного союза Луис Эрнандес. По его словам, сейчас нет почти никаких возможностей для транспортировки нефти. Минфин США разрешил американским компаниям закупать венесуэльскую нефть до 28 апреля, но средства за поставки они обязаны перечислять на специальный эскроу-счет PDVSA в США.

Нефть составляет единственный реальный источник доходов в Венесуэле. Президент Николас Мадуро пытается выстроить независимую от США систему экспорта, но санкции затрудняют получение платежей.

При переработке высокосернистую венесуэльскую нефть необходимо разбавлять легкой, но сложности возникли и с этим. Танкеры с нефтепродуктами, связанные с российским «Лукойлом», испанским Repsol и американским Chevron, были остановлены или перенаправлены из-за возникших у Каракаса проблем с оплатой. На спутниковых снимках видно, что в Мексиканском заливе сейчас скопились десятки танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, что наглядно свидетельствует о замедлении экспорта. Так, неделю назад венесуэльские власти остановили отправку партии нефти в США с месторождения, разрабатываемого СП Chevron и PDVSA из опасений, что доходы окажутся в руках лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

До недавнего времени Венесуэла ежедневно экспортировала около 500 000 баррелей нефти в США, в основном на нефтеперерабатывающие заводы Citgo, Valero Energy и Chevron. В последние годы добыча ее добыча сократилась до 1,4 млн баррелей в день, но сейчас она продолжает падать. Консалтинговая компания Wood Mackenzie Ltd. зафиксировала производство на уровне 1,1 млн баррелей в день. Собеседники издания говорят, что в стране добывается уже менее 1 млн баррелей в день, по сравнению с декабрем спад превысил 10%.