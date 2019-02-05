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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Названа средняя зарплата в Москве в 2018 году

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В 2018 году среднемесячная начисленная зарплата в столице составила 80 881 рубль. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Мосгорстата за январь-ноябрь прошлого года.

Источник: РИА Новости
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Эта сумма на 11,7% превышает показатели за аналогичный период 2017 года.

Больше всего выплаты увеличились в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 27,7 процента до 83 599 рублей, образования (+22,2%, 86 144 рубля), а также деятельности в области информации и связи (+21,7%, 118 903 рубля).

Ранее российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. На первом месте — врач акушер-гинеколог-репродуктолог в Москве (574 тысяч рублей). Аналогичную сумму работодатели готовы были предложить техническому директору и менеджеру по продажам нефтепродуктов. Эти позиции также были открыты в столице.

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