Названа средняя зарплата в Москве в 2018 году
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В 2018 году среднемесячная начисленная зарплата в столице составила 80 881 рубль. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Мосгорстата за
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В 2018 году среднемесячная начисленная зарплата в столице составила 80 881 рубль. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Мосгорстата за
Эта сумма на 11,7% превышает показатели за аналогичный период 2017 года.
Больше всего выплаты увеличились в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 27,7 процента до 83 599 рублей, образования (+22,2%, 86 144 рубля), а также деятельности в области информации и связи (+21,7%, 118 903 рубля).
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