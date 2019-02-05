Названа средняя зарплата в Москве в 2018 году

Источник: РИА Новости

Новость Скабеева возмутилась слухами о своей зарплате

Эта сумма на 11,7% превышает показатели за аналогичный период 2017 года.

Больше всего выплаты увеличились в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 27,7 процента до 83 599 рублей, образования (+22,2%, 86 144 рубля), а также деятельности в области информации и связи (+21,7%, 118 903 рубля).