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15:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Батон с витамином

Роспотребнадзор хочет довести долю хлеба с добавками до 50%

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россияне потребляют хлеба больше рекомендуемых рациональных норм, поэтому власти решили повысить его полезность. Согласно поправкам, разработанным Роспотребнадзором, больницы, школы и организации соцобслуживания должны использовать обогащенный витаминами и минеральными веществами хлеб и хлебобулочные изделия. Ведомство хочет приблизить показатель обогащенного хлеба к целям госполитики в области питания 2020 года: доля такой продукции должна составить 50%. Ранее участники профильного рынка заявляли, что по итогам 2019 года цены на хлеб вырастут на 5−6%, но витаминизация может заставить производителей пересмотреть эти оценки.

Долю полезного хлеба в стране стоит увеличить, говорится в размещенном на regulation.gov.ru проекте Роспотребнадзора. Это поправки в статью 17 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как утверждается в пояснительной записке проекта, по данным Росстата, потребление хлебных продуктов (это сам хлеб и макаронные изделия) на душу населения в 2017 году составило 117 кг, «что превышает рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, содержащиеся в Рекомендациях по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания». Эти нормы утверждены приказом Минздрава в 2016 году.

В свою очередь, нормы полезных веществ — «содержание макроэлементов и эссенциальных микроэлементов в рационе различных групп населения» — регламентированы нормативным актом Роспотребнадзора. Ведомство предлагает обязать школы, медицинские учреждения и организации соцобслуживания закупать обогащенный хлеб.

Роспотребнадзор ссылается на «Основы государственной политики в области здорового питания до 2020 года», утвержденные правительством в 2010 году.

По документу доля обогащенных минеральными веществами и витаминами хлебобулочных изделий должна составлять 50% от общего объема выпуска хлеба. Сегодня, по оценкам ведомства, этот показатель не превышает 2%.
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«Государственные и муниципальные медицинские организации, образовательные организации и организации социального обслуживания такие продукты для организации питания практически не закупают», — говорится в пояснительной записке. Инициатива не повлечет дополнительных расходов федерального бюджет, утверждается в финансово-экономическом обосновании проекта.

Ранее представители производителей утверждали, что по итогам 2019 года цена на хлеб на полке повысится на 5−6%. Такая оценка представлена на сайте Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). Ежегодно цены на хлеб повышаются на 3−4%, это связано с ростом тарифов ЖКХ, цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и аренду помещений. Такой рост в сегменте считается адекватным, однако очевидно, что необходимость закупать добавки и рост цен на них вследствие увеличения спроса заставят производителей включить расходы на выполнение новых требований в цену конечной продукции. «Ъ» ожидает комментарий РОСПиК о том, как новая инициатива скажется на ценах.

Татьяна Гришина

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