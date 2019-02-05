Батон с витамином
Роспотребнадзор хочет довести долю хлеба с добавками до 50%
Роспотребнадзор хочет довести долю хлеба с добавками до 50%
Россияне потребляют хлеба больше рекомендуемых рациональных норм, поэтому власти решили повысить его полезность. Согласно поправкам, разработанным Роспотребнадзором, больницы, школы и организации соцобслуживания должны использовать обогащенный витаминами и минеральными веществами хлеб и хлебобулочные изделия. Ведомство хочет приблизить показатель обогащенного хлеба к целям госполитики в области питания 2020 года: доля такой продукции должна составить 50%. Ранее участники профильного рынка заявляли, что по итогам 2019 года цены на хлеб вырастут на 5−6%, но витаминизация может заставить производителей пересмотреть эти оценки.
Долю полезного хлеба в стране стоит увеличить, говорится в размещенном на regulation.gov.ru проекте Роспотребнадзора. Это поправки в статью 17 закона «О
В свою очередь, нормы полезных веществ — «содержание макроэлементов и эссенциальных микроэлементов в рационе различных групп населения» — регламентированы нормативным актом Роспотребнадзора. Ведомство предлагает обязать школы, медицинские учреждения и организации соцобслуживания закупать обогащенный хлеб.
Роспотребнадзор ссылается на «Основы государственной политики в области здорового питания до 2020 года», утвержденные правительством в 2010 году.
«Государственные и муниципальные медицинские организации, образовательные организации и организации социального обслуживания такие продукты для организации питания практически не закупают», — говорится в пояснительной записке. Инициатива не повлечет дополнительных расходов федерального бюджет, утверждается в
Ранее представители производителей утверждали, что по итогам 2019 года цена на хлеб на полке повысится на 5−6%. Такая оценка представлена на сайте Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). Ежегодно цены на хлеб повышаются на 3−4%, это связано с ростом тарифов ЖКХ, цен на
Татьяна Гришина