iPhone не нужен: Apple теряет долю на российском рынке

Доля iPhone в России упала на 4 процентных пункта по количеству устройств. Об этом рассказал источник среди крупнейших ритейлеров. Это около миллиона смартфонов, исходя из объема рынка за прошлый год. Столько устройств оказались не нужны россиянам.

К концу 2018 года доля яблочной корпорации на отечественном рынке составила 11,8%. В конце 2017, когда Apple презентовала iPhone X и «восьмерки», смартфоны продавались активнее. Тот же показатель был на 4,4 процентных пункта выше — 16,2%.

В деньгах у Apple дела идут не лучше — компания потеряла на рынке 7 процентных пунктов.Последний квартал прошлого года для производителя закончился с долей рынка 35%. А в 2017 году в тот же предпраздничный период ее доля была равна 42%.

Доля в России упала не только год к году, она планомерно уменьшалась на протяжении всего 2018-го. В первом квартале доля компании держалась на уровне 14,3%, во втором — сократилась до 13,2%. А в третьем пришла к показателю 11,8%, после чего даже новогодне-рождественский сезон не помог бренду нарастить продажи.

В целом производитель из Купертино за первый финансовый квартал США (совпадает с последним календарным) заработал на продаже смартфонов на 15% меньше, чем в 2017 году. Сильнее всего продажи снизились в Китае, писал MacRumors. Это первый раз за почти 20 лет, когда американская корпорация сократила продажи в праздничный период.

Глава Apple Тим Кук объяснил падение тем, что «сила доллара сделала продукты Apple более дорогими за рубежом». Он добавил, что корпорация уже предприняла шаги по снижению цен на некоторых рынках до уровня, который был в начале прошлого года. В этот список вошла Россия, а также Индия, Турция, Бразилия и Китай.

Аналитики из компании Canalys предполагают, что этого будет недостаточно. И для восстановления позиций Apple придется выпустить более дешевый iPhone. «Бюджетник» XR — не в счет.

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