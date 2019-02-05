PDVSA в 2018 году сократила долг перед «Роснефтью» до $2,3 млрд

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Таким образом, за прошлый год PDVSA снизила долг перед «Роснефтью» в два раза. На конец 2017 года этот показатель составлял $4,3 млрд.

С 2014 года «Роснефть» выдавала PDVSA авансы в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов на общую сумму $6,5 млрд. В качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд в залоге у «Роснефти» находятся 49,9% акций Citgo (владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами и сетью заправок в США, принадлежит PDVSA).

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«Роснефть» является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Российская компания реализует совместные с PDVSA проекты по разведке и добыче нефти: Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. По данным «Роснефти», суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются более чем в 20,5 млрд т. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

«Роснефть» также заинтересована в газовых проектах в Венесуэле. В конце 2017 года власти страны выдали «Роснефти» лицензии на разработку шельфовых месторождений Патао и Мехильонес сроком на 30 лет. Геологические запасы газа двух месторождений составляют 180 млрд куб. м. Для реализации проекта на базе этих месторождений также планировалось создать совместное предприятие с PDVSA. Целевой уровень добычи — 6,5 млрд куб. м газа в год на протяжении 15 лет.