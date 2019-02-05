РЖД вводит дешевые невозвратные билеты из Москвы в ряд городов

Холдинг «РЖД» расширяет перечень поездов из Москвы и других городов страны, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу, говорится в сообщении пресс-службы АО «Федеральная пассажирская компания».

Ввод в продажу невозвратных билетов на новых направлениях будет осуществляться поэтапно, отмечается в материале.

Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов (дерегулированный сегмент). На поездки в плацкартных и общих вагонах (регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.

Невозвратные билеты составят до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд. Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5−20%. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки.