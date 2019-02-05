Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дикий, дикий зверь: гибридные породы кошек
В России появится регион, где все дороги будут платными
От чего бывают судороги в ногах
Анна Семенович в образе роковой красотки взволновала соцсети
Что могло стать причиной возгорания на Никитском бульваре
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
В каких шикарных домах живут Нагиев, Башаров и Гузеева
На Кавказе задумали отомстить обидчикам Арашуковых
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Бывшая ведущая «Орла и решки» получила работу на «Первом»
Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу
Дмитрий Логинов — самый молодый чемпион мира в истории сноуборда
Как разные знаки зодиака справляются с трудностями
Анна Семенович в образе роковой красотки взволновала соцсети
Погибшие в “звездном доме” отравляли жизнь всем соседям: Рынска
Тарасова срочно госпитализирована - подробности
Арендаторы ужаснули семью оставленным после себя «порядком»
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
22:05 (мск), источник: РИАМО

РЖД вводит дешевые невозвратные билеты из Москвы в ряд городов

РИАМО — 5 фев. Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5−20%.

Холдинг «РЖД» расширяет перечень поездов из Москвы и других городов страны, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу, говорится в сообщении пресс-службы АО «Федеральная пассажирская компания».

Ввод в продажу невозвратных билетов на новых направлениях будет осуществляться поэтапно, отмечается в материале.

Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов (дерегулированный сегмент). На поездки в плацкартных и общих вагонах (регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.

Невозвратные билеты составят до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд. Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5−20%. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки.

Как напоминается в материале, невозвратный тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета). Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге.

 Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога
УФАС Подмосковья включило ООО «Доминант» в реестр недобросовестных поставщиков
«Друга России» Медведчука заподозрили в госизмене на Украине
Студентка нашла мужчину в шкафу: он там жил и носил ее вещи
Блогер показал, что произойдет, если яйцо разбить на морозе
Опубликованы новые данные о животных Чернобыльской зоны
24 часа Жозе Моуринью: падение в Балашихе, год тюрьмы и штраф
Жители Карелии сами построили 45-метровый мост через реку
Тест: много ли вы помните из школьной программы?
Спорт
Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу Связи с реальностью все меньше
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Дети
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад» В сети восхитились смелостью известной журналистки
Леди
В моду вошли платья-пуховики и шубы с татуировками Скажем спасибо дизайнерам, ведь впереди еще целый месяц зимы (фото)
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь