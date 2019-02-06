Источник: «Роснано» может стать миноритарным акционером Tesla
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская компания «Роснано» может стать миноритарным акционером американской Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску.
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская компания «Роснано» может стать миноритарным акционером американской Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску.
Это может произойти после того, как Tesla завершит сделку по приобретению производителя аккумуляторов Maxwell Technologies из Калифорнии, сообщил в среду ТАСС источник на рынке.
«У “Роснано” есть очень небольшой пакет акций в Maxwell, и если Tesla приобретет ее, то российская компания может стать миноритарием компании Илона Маска», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что речь идет о возможном обмене принадлежащих «Роснано» акций Maxwell на акции Tesla. Представитель «Роснано» подтвердил ТАСС, что российская компания является миноритарием Maxwell.
«В 2017 году в результате приобретения портфельной компании “Роснано” Nesscap Maxwell “Роснано” вместе с другими участниками проекта вошли в состав акционеров Maxwell. Доля “Роснано” составила на тот момент составляла менее 0,2%. В октябре 2018 года “Роснано” продала пакет акций в открытый рынок. На текущий момент, до объявления сделки с Tesla, мы планировали получить к распределению дополнительно около 7 тысяч акций и реализовать на открытом рынке. Таким образом, мы все еще являемся миноритарными акционерами Maxwell», — рассказал представитель российской компании.