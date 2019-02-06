Источник: «Роснано» может стать миноритарным акционером Tesla

Это может произойти после того, как Tesla завершит сделку по приобретению производителя аккумуляторов Maxwell Technologies из Калифорнии, сообщил в среду ТАСС источник на рынке.

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«У “Роснано” есть очень небольшой пакет акций в Maxwell, и если Tesla приобретет ее, то российская компания может стать миноритарием компании Илона Маска», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что речь идет о возможном обмене принадлежащих «Роснано» акций Maxwell на акции Tesla. Представитель «Роснано» подтвердил ТАСС, что российская компания является миноритарием Maxwell.