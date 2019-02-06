В России могут ввести налоговый вычет на машины для жителей Дальнего Востока

Налоговый вычет предлагается ввести на машины, которые жители Дальнего Востока покупают за рубежом для личного пользования. Речь идет о «вычете в двойном размере понесенных расходов на приобретение и ввоз автомобиля, включающих стоимость автомобиля и расходы, связанные с его доставкой и таможенным оформлением, но не превышающий 1 000 000 руб.», уточняется в пояснительной записке к законопроекту.