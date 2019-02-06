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11:27 (мск), источник: Ведомости

В России могут ввести налоговый вычет на машины для жителей Дальнего Востока

Депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении поправки к статье № 220 ч.2 Налогового кодекса России. Законопроект предусматривает введение налогового вычета на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа. Паспорт законопроекта размещен на сайте Госдумы.

Источник: Reuters

Налоговый вычет предлагается ввести на машины, которые жители Дальнего Востока покупают за рубежом для личного пользования. Речь идет о «вычете в двойном размере понесенных расходов на приобретение и ввоз автомобиля, включающих стоимость автомобиля и расходы, связанные с его доставкой и таможенным оформлением, но не превышающий 1 000 000 руб.», уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Сумма налогового вычета не должна превышать 130 000 руб.

В пояснительной записке отмечается, что из-за повышения таможенных пошлин на автомобили иностранного производства, например, японские иномарки, жители Дальнего Востока стали ввозить автомобили по запчастям, а после на территории России их собирать воедино. Эксплуатация таких автомобилей небезопасна, отмечается в записке.

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