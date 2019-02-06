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12:32 (мск), источник: РИА Новости

В Турции система «все включено» может выйти за пределы отелей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Отельеры Турции предлагают распространить популярную у туристов систему All Inclusive на городские заведения общепита, чтобы стимулировать туристов потратить больше средств на шопинг и развлечения за пределами отеля, сообщает АТОР.

Источник: РИА Новости

Ассоциация туристических инвесторов Турции (TTYD) предложила отельерам Антальи провести в этом году эксперимент. Речь идет о том, чтобы «вывести» иностранного гостя за пределы отеля, предложив ему отправиться в специальную торгово-развлекательную зону — с ресторанами, кофейнями, сувенирными и продуктовыми лавками, магазинами и прочими торговыми точками, сохранив при этом за ним питание по системе «все включено». В частности, оговаривается экскурсия с ужином по системе All Inclusive.

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Схема такова: турист по своему браслету проходит на ужин в любой из ресторанов торговой зоны, то есть за свое питание, он, как и в отеле, ничего не платит. Есть шанс, что после ужина турист задержится в этой торговой зоне, пойдет на шопинг, в ночной клуб, считают в TTYD.

Первым городом, где, возможно, будет проведен такой эксперимент, станет Кемер. Там предприниматели могут создать специальную «улицу» для клиентов местных отелей.

Как полагают в Ассоциации туристических инвесторов Турции, предложенная модель с созданием торговых зон и «улиц» не заменяет и не исключает All Inclusive, а лишь помогает туристу выйти из отеля в поисках нового опыта. Предполагается, что доставка туристов до альтернативного места отдыха и питания будет производиться за счет отеля.

Эксперты российского туристического рынка говорят, что определенной аудитории идея «сменить» обстановку и выйти из отельного ресторана, где они едят ежедневно, придется по душе.

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