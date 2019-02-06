В Турции система «все включено» может выйти за пределы отелей

Источник: РИА Новости

Ассоциация туристических инвесторов Турции (TTYD) предложила отельерам Антальи провести в этом году эксперимент. Речь идет о том, чтобы «вывести» иностранного гостя за пределы отеля, предложив ему отправиться в специальную торгово-развлекательную зону — с ресторанами, кофейнями, сувенирными и продуктовыми лавками, магазинами и прочими торговыми точками, сохранив при этом за ним питание по системе «все включено». В частности, оговаривается экскурсия с ужином по системе All Inclusive.

Схема такова: турист по своему браслету проходит на ужин в любой из ресторанов торговой зоны, то есть за свое питание, он, как и в отеле, ничего не платит. Есть шанс, что после ужина турист задержится в этой торговой зоне, пойдет на шопинг, в ночной клуб, считают в TTYD.

Первым городом, где, возможно, будет проведен такой эксперимент, станет Кемер. Там предприниматели могут создать специальную «улицу» для клиентов местных отелей.

Как полагают в Ассоциации туристических инвесторов Турции, предложенная модель с созданием торговых зон и «улиц» не заменяет и не исключает All Inclusive, а лишь помогает туристу выйти из отеля в поисках нового опыта. Предполагается, что доставка туристов до альтернативного места отдыха и питания будет производиться за счет отеля.