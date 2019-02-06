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11:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп заложил фундамент для новых торговых войн

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять законопроект, который позволит вводить импортные пошлины на товары из стран на взаимной основе, сообщает ТАСС.

Источник: AP 2019

Призыв прозвучал во время традиционного ежегодного послания обеим палатам парламента «О положении страны» (State of the Union).

«Сегодня вечером я прошу вас принять закон о взаимовыгодной торговле. Если другая страна установит несправедливые пошлины на американскую продукцию, мы сможем взимать с них точно такие же пошлины на продукцию, которую они продают нам», — заявил Трамп.

По его словам, сейчас экономической мощи США завидует весь мир, а торговые соглашения с Мексикой и Канадой в рамках обновленного механизма NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле) позволят вернуть в страну рабочие места, укрепить сельское хозяйство и защитить интеллектуальную собственность.

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Повышенные импортные пошлины, впервые введенные Вашингтоном в январе прошлого года в отношении панелей для солнечных батарей и стиральных машин, спровоцировали события, впоследствии названные торговой войной. Китай, Евросоюз и другие страны ввели ответные пошлины. На данный момент тарифами обложены китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов в год.

В декабре Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились отложить новое повышение пошлин до марта. За это время они должны заключить всеобъемлющее соглашение, которое положит конец торговой войне.

Ранее ООН выпустила доклад, в котором предостерегла участников торговой войны от возможной эскалации конфликта. В противном случае, по мнению авторов, мир может столкнуться еще и с валютными войнами, в рамках которых монетарные власти будут обесценивать национальные валюты ради выгоды своих экспортеров.

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11:42 (мск)© Ньюстюб
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