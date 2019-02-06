Трутнев пока не видит сбалансированного обоснования строительства Ленского моста в Якутии
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/.
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/.
Об этом он заявил в среду во время
В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал сопоставить расходы и результат, который будет достигнут в случае строительства моста.
«Я считаю, что каждый рубль бюджетных средств может тратиться только тогда, когда он эффективен, у нас нет бесконечного количества ресурсов, много надо построить еще мостов и дорог на Дальнем Востоке и на других территориях России. Мы должны считать, сколько транспорта пройдет, через какое количество времени вложенные в мост деньги окупятся. С этой точки зрения я пока не вижу сбалансированного
Аргументы Якутии
Сейчас в Якутии нет ни одного моста через Лену, по всему течению реки имеется лишь Осетровский мост в Иркутской области. Строительство моста в Якутске оценивается в 70−80 млрд рублей, считается, что проект позволит создать в городе
По расчетам Минэкономики республики, в бюджете семьи из трех человек «высвободится около 6 тыс. рублей в месяц, если считать по текущим ценам». Кроме того, в зону круглогодичного транспортного сообщения будут интегрированы жители не только города Якутска, но и центральных, восточных и западных районов республики, а это 83% населения Якутии (сейчас 12%).
Строительство Ленского моста позволит вовлечь в хозяйственный оборот страны с круглогодичным транспортным доступом ресурсы, которые оцениваются в 216 трлн рублей, считают в регионе. Речь идет о 894,2 тыс. т золота, 918,8 млн т нефти, 2279,2 млрд кубометров природного газа, 6888 млн т каменного угля, 1057,5 млн карат алмазов.
О заинтересованности в строительстве моста на основе частной концессии ранее заявляли китайская компания PowerChina International Group Ltd. и российская