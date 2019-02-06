Трутнев пока не видит сбалансированного обоснования строительства Ленского моста в Якутии

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в среду во время пресс-конференции в ТАСС.

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал сопоставить расходы и результат, который будет достигнут в случае строительства моста.

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«Я считаю, что каждый рубль бюджетных средств может тратиться только тогда, когда он эффективен, у нас нет бесконечного количества ресурсов, много надо построить еще мостов и дорог на Дальнем Востоке и на других территориях России. Мы должны считать, сколько транспорта пройдет, через какое количество времени вложенные в мост деньги окупятся. С этой точки зрения я пока не вижу сбалансированного технико-экономического обоснования строительства моста. Как только увижу и соглашусь с ним, буду этот проект поддерживать», — сказал Трутнев.

Аргументы Якутии

Сейчас в Якутии нет ни одного моста через Лену, по всему течению реки имеется лишь Осетровский мост в Иркутской области. Строительство моста в Якутске оценивается в 70−80 млрд рублей, считается, что проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута — железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза — до 6 млн т в год.

Власти Якутии считают, что при строительстве моста ежегодный рост валового регионального продукта (ВРП) составит 2,5−3%.

По расчетам Минэкономики республики, в бюджете семьи из трех человек «высвободится около 6 тыс. рублей в месяц, если считать по текущим ценам». Кроме того, в зону круглогодичного транспортного сообщения будут интегрированы жители не только города Якутска, но и центральных, восточных и западных районов республики, а это 83% населения Якутии (сейчас 12%).

Строительство Ленского моста позволит вовлечь в хозяйственный оборот страны с круглогодичным транспортным доступом ресурсы, которые оцениваются в 216 трлн рублей, считают в регионе. Речь идет о 894,2 тыс. т золота, 918,8 млн т нефти, 2279,2 млрд кубометров природного газа, 6888 млн т каменного угля, 1057,5 млн карат алмазов.