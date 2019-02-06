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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Во всех «Макдоналдсах» появятся официанты

Сеть предприятий быстрого питания «Макдоналдс» планирует внедрить концепцию обслуживания за столами во всех ресторанах. Об этом сообщает РБК.

Источник: Reuters

По словам генерального директора «Макдоналдс» в России Марка Карены, официанты появятся в заведениях к концу 2019 года.

На сегодняшний день проект уже осуществлен в 209 ресторанах из 650 существующих в стране. Эту услугу посетители могут выбрать на экране цифрового меню при заказе блюд, затем получить табличку с номером, поставить ее на стол и ожидать официанта.

Кроме того, в 2019 году «Макдоналдс» на 40 процентов увеличит объем инвестиций на развитие сети в России: компания откроет 60 новых ресторанов, создав пять тысяч рабочих мест.

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