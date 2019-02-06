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16:58 (мск), источник: Ведомости

Путин счел комиссию за прием карт слишком высокой для магазинов

Накануне профильные ведомства выступили против регулирования этих тарифов.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Комиссии для ритейлеров при оплате картами в 3% слишком большие, это квазиналог, над этим вопросом надо работать, сказал в среду на форуме «Деловая Россия» президент Владимир Путин, отвечая на вопрос из зала.

Он добавил, что в некоторых странах комиссия гораздо ниже: по отдельным «дебетовкам» — 0,2%, по кредитным картам — 0,3%. Он отметил, что «электронная торговля развивается быстро, гигантскими темпами», а комиссии по картам — это ограничитель роста. «Здесь коллеги меня слышат, я вижу, в зале сидят люди те, которые должны этим заниматься. Уверен, что они тоже будут реагировать на это, во всяком случае, это будет предметом нашего обсуждения с привлечением бизнес-сообщества», — заявил Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

Плата за эквайринг в зависимости от вида магазина составляет от 1 до 3% от суммы платежа, стоимость приема карт в интернете для малого бизнеса выше и варьируется от 2,5 до 3,5% в зависимости от оборотов компании, рассказывал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Он предлагал установить тариф для магазинов до 0,2% для дебетовых карт и до 0,3% для кредитных карт.

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Ритейлеры много лет просят снизить комиссии за прием карт и регулировать их законодательно. Дискуссия разгорелась с новой силой после встречи вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлерами в ноябре. По ее итогам Козак поручил до 1 февраля представить в правительство предложения, как снизить комиссию при оплате товаров банковскими картами.

«По результатам анализа предложения о прямом ценовом регулировании не были поддержаны ФАС, Минфином, Минпромторгом и Банком России», — рассказал «Интерфаксу» представитель ФАС 5 февраля, накануне выступления Путина.

На тариф для торговцев за прием карт (эквайринг) в основном влияет размер межбанковской комиссии (или интерчейндж), которую банк, обслуживающий торговую точку, перечисляет банку — эмитенту карты. В виде определенного процента от суммы покупки, который зависит от типа торгового предприятия и от вида карты: чем выше ее уровень, тем больше получает эмитент. За счет этих средств эмитенты окупают выпуск и обслуживание карт, выплачивают клиентам бонусы и кэшбэки.

Зарубежный опыт показывает, что снижение комиссий, которые торговые точки платят банку-эквайеру, приведет к отмене бонусных программ лояльности для клиентов, говорил «Ведомостям» предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз.

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«Мы не видим жесткой необходимости в регулировании. Например, в Европе после регулирования интерчейнджа доля наличных выросла и люди стали отказываться от карт, потому что банкам стало невыгодно их предлагать. Мы не хотим получить такой результат. Мы считаем, что безналичные расчеты гораздо более выгодны и государству, и гражданину», — рассказывала в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Она также указывала, что платежная система «Мир» предлагала снизить интерчейндж на товары и услуги социального характера, например детские товары, товары повседневного обихода. Но в этом случае цены должны снизиться и для потребителя, это нужно контролировать: иначе снижение интерчейнджа — только для повышения доходности торговых предприятий — бессмысленно, объясняла Скоробогатова.

«Ведомости» направили запросы в ЦБ, ФАС и другие ведомства, изменилась ли их позиция после выступления президента.

Путин: высокие комиссии для ритейлеров за обслуживание карт требуют обсуждения
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