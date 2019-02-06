Путин счел комиссию за прием карт слишком высокой для магазинов
Накануне профильные ведомства выступили против регулирования этих тарифов.
Накануне профильные ведомства выступили против регулирования этих тарифов.
Комиссии для ритейлеров при оплате картами в 3% слишком большие, это квазиналог, над этим вопросом надо работать, сказал в среду на форуме «Деловая Россия» президент Владимир Путин, отвечая на вопрос из зала.
Он добавил, что в некоторых странах комиссия гораздо ниже: по отдельным «дебетовкам» — 0,2%, по кредитным картам — 0,3%. Он отметил, что «электронная торговля развивается быстро, гигантскими темпами», а комиссии по картам — это ограничитель роста. «Здесь коллеги меня слышат, я вижу, в зале сидят люди те, которые должны этим заниматься. Уверен, что они тоже будут реагировать на это, во всяком случае, это будет предметом нашего обсуждения с привлечением бизнес-сообщества», — заявил Путин (цитаты по «Интерфаксу»).
Плата за эквайринг в зависимости от вида магазина составляет от 1 до 3% от суммы платежа, стоимость приема карт в интернете для малого бизнеса выше и варьируется от 2,5 до 3,5% в зависимости от оборотов компании, рассказывал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Он предлагал установить тариф для магазинов до 0,2% для дебетовых карт и до 0,3% для кредитных карт.
Ритейлеры много лет просят снизить комиссии за прием карт и регулировать их законодательно. Дискуссия разгорелась с новой силой после встречи
«По результатам анализа предложения о прямом ценовом регулировании не были поддержаны ФАС, Минфином, Минпромторгом и Банком России», — рассказал «Интерфаксу» представитель ФАС 5 февраля, накануне выступления Путина.
На тариф для торговцев за прием карт (эквайринг) в основном влияет размер межбанковской комиссии (или интерчейндж), которую банк, обслуживающий торговую точку, перечисляет банку — эмитенту карты. В виде определенного процента от суммы покупки, который зависит от типа торгового предприятия и от вида карты: чем выше ее уровень, тем больше получает эмитент. За счет этих средств эмитенты окупают выпуск и обслуживание карт, выплачивают клиентам бонусы и кэшбэки.
Зарубежный опыт показывает, что снижение комиссий, которые торговые точки платят
«Мы не видим жесткой необходимости в регулировании. Например, в Европе после регулирования интерчейнджа доля наличных выросла и люди стали отказываться от карт, потому что банкам стало невыгодно их предлагать. Мы не хотим получить такой результат. Мы считаем, что безналичные расчеты гораздо более выгодны и государству, и гражданину», — рассказывала в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Она также указывала, что платежная система «Мир» предлагала снизить интерчейндж на товары и услуги социального характера, например детские товары, товары повседневного обихода. Но в этом случае цены должны снизиться и для потребителя, это нужно контролировать: иначе снижение интерчейнджа — только для повышения доходности торговых предприятий — бессмысленно, объясняла Скоробогатова.
«Ведомости» направили запросы в ЦБ, ФАС и другие ведомства, изменилась ли их позиция после выступления президента.