Валидол в январе подорожал на 10,5%

Источник: РИА "Новости"

«В январе среди наблюдаемых непродовольственных товаров наиболее заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 10,5%, корвалол — на 1,8%», — говорится в материалах Росстата.

При этом настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы выросли в цене на 1−1,6%.