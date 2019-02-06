Валидол в январе подорожал на 10,5%
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Цена на валидол в январе 2019 года выросла на 10,5%, на корвалол — на 1,8%, следует из опубликованного Росстатом индекса потребительских цен.
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Цена на валидол в январе 2019 года выросла на 10,5%, на корвалол — на 1,8%, следует из опубликованного Росстатом индекса потребительских цен.
«В январе среди наблюдаемых непродовольственных товаров наиболее заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 10,5%, корвалол — на 1,8%», — говорится в материалах Росстата.
При этом настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы выросли в цене на 1−1,6%.
Вместе с тем цены на эссенциале форте Н снизились на 1,1%, сульфацетамид — на 0,4%, левомеколь — на 0,3%.