Правительство указало на недочеты законопроекта о проверке сотовых абонентов

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Правительство поддерживает законопроект главы думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова о создании сервиса для проверки банками сведений об абонентах мобильных операторов, но в своем отзыве указывает на некоторые недоработки, которые нужно устранить ко второму чтению. «Ведомости» ознакомились с копией документа, предоставленного в Госдуму аппаратом правительства.

Использование анонимных sim-карт несет угрозу финансовому рынку, перечисляют авторы законопроекта в пояснительной записке.

«Законопроект направлен на то, чтобы финансовые институты могли определять достоверность владельца номера телефона», — объяснял вчера Аксаков (цитата по «Интерфаксу»). Пользоваться этой системой смогут ЦБ, банки и операторы платежных систем.

Неясно, идет ли речь о государственной IT-системе, а также каковы критерии выбора её оператора и источники финансирования создания и эксплуатации, пишет в своем отзыве правительство. Хотя авторы законопроекта не описывают расходы бюджета, по мнению правительства, принятие документа может их повлечь.

В законопроекте также не описан перечень задач, которые должна решать система. Нужно проработать и вопросы использования персональных данных, пишет правительство.

Предполагается, что запросы о абонентах будут тарифицироваться, и правительство вместе с ЦБ должны определить порядок взимания платы. Но государство может регулировать тарифы лишь субъектов естественных монополий, а операторы связи к ним не относятся, пишет в своем отзыве правительство.