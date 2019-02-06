Правительство указало на недочеты законопроекта о проверке сотовых абонентов
Специальный сервис даст банкам информацию об абонентах.
Специальный сервис даст банкам информацию об абонентах.
Правительство поддерживает законопроект главы думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова о создании сервиса для проверки банками сведений об абонентах мобильных операторов, но в своем отзыве указывает на некоторые недоработки, которые нужно устранить ко второму чтению. «Ведомости» ознакомились с копией документа, предоставленного в Госдуму аппаратом правительства.
«Законопроект направлен на то, чтобы финансовые институты могли определять достоверность владельца номера телефона», — объяснял вчера Аксаков (цитата по «Интерфаксу»). Пользоваться этой системой смогут ЦБ, банки и операторы платежных систем.
Неясно, идет ли речь о государственной
В законопроекте также не описан перечень задач, которые должна решать система. Нужно проработать и вопросы использования персональных данных, пишет правительство.
Предполагается, что запросы о абонентах будут тарифицироваться, и правительство вместе с ЦБ должны определить порядок взимания платы. Но государство может регулировать тарифы лишь субъектов естественных монополий, а операторы связи к ним не относятся, пишет в своем отзыве правительство.
Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении завтра, 7 февраля.