Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
Что творится на дорогах Петербурга после снегопада (фото)
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын»
Это опасно: какой рис ни в коем случае не стоит брать
Как на берегу Волги сделали роскошную семейную усадьбу
На посошокУченые объяснили, почему пиво опаснее водки
Почему Лаврову грозили кулаком в Бишкеке, - Захарова дала ответ
Супруга Децла назвала причину смерти рэпера
Инфекции, которые могут привести к раку
Названа самая полезная для здоровья рыба
«Он добился всего». Звезда главного спорта Америки круче всех
Адвокат: Кокорину понадобится операция из-за пребывания в СИЗО
Анну Нетребко в бирюзовой шубе сравнили со Снегурочкой
Пинк получила звезду на «Аллее славы»
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Лучший автомобиль в мире: есть 10 финалистов
Самые безумные дома со всей России (фото)
Почему в Хельсинки нет бездомных
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
18:06 (мск), источник: Ведомости

Правительство указало на недочеты законопроекта о проверке сотовых абонентов

Специальный сервис даст банкам информацию об абонентах.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Правительство поддерживает законопроект главы думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова о создании сервиса для проверки банками сведений об абонентах мобильных операторов, но в своем отзыве указывает на некоторые недоработки, которые нужно устранить ко второму чтению. «Ведомости» ознакомились с копией документа, предоставленного в Госдуму аппаратом правительства.

Использование анонимных sim-карт несет угрозу финансовому рынку, перечисляют авторы законопроекта в пояснительной записке.

«Законопроект направлен на то, чтобы финансовые институты могли определять достоверность владельца номера телефона», — объяснял вчера Аксаков (цитата по «Интерфаксу»). Пользоваться этой системой смогут ЦБ, банки и операторы платежных систем.

Новость
В России могут ввести платную регистрацию всех устройств с SIM-картой

Неясно, идет ли речь о государственной IT-системе, а также каковы критерии выбора её оператора и источники финансирования создания и эксплуатации, пишет в своем отзыве правительство. Хотя авторы законопроекта не описывают расходы бюджета, по мнению правительства, принятие документа может их повлечь.

В законопроекте также не описан перечень задач, которые должна решать система. Нужно проработать и вопросы использования персональных данных, пишет правительство.

Предполагается, что запросы о абонентах будут тарифицироваться, и правительство вместе с ЦБ должны определить порядок взимания платы. Но государство может регулировать тарифы лишь субъектов естественных монополий, а операторы связи к ним не относятся, пишет в своем отзыве правительство.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении завтра, 7 февраля.

 «Яндекс» начал снимать сериалы
Депутаты от оппозиции подали в суд на власти Москвы из-за реагентов
США пообещали создавать запрещенные ракеты
Записка русского врача вызвала у иностранцев недоумение
Песков назвал размер зарплат своих подчиненных
Путин призвал освободить от НДФЛ продажу жилья молодыми семьями
Чайка 12 лет ежедневно прилетает к пенсионеру, спасшему ей жизнь
Сколько ошибок можно сделать в слове ЕС? Фото из Верховной Рады
Человек-успех: молодой человек с айфонами стал звездой соцсетей
Спорт
Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца По опыту предыдущих заседаний в изменение меры пресечения на более мягкую не верили даже их адвокаты
Hi-Tech
Россия испытала реактор «Судного дня» Прошли испытания ядерной энергетической установки «Посейдона».
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Олешко прокомментировал конфликт с Верником на съемках шоу Шоумены стали соведущими нового сезона проекта «Один в один»
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Почему в Хельсинки нет бездомных
Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду. Как это работает?
Дети
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын» Мужчина утверждает, что принцесса Диана знала о его существовании (фото)
Леди
Три знаменитости, которые нашли пару своим бывшим Расставаясь с возлюбленными, эти звезды позаботились, чтобы бывший был в надежных руках нового партнера
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь