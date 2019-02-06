В России подорожали продукты и лекарства

Так, за год цены на продовольственные товары увеличились на 5,5 процента, на непродовольственные — на 4,5 процента. В январе из продуктов сильнее всего подорожали фрукты и овощи, прибавив 6,3 процента по сравнению с декабрем, яйца (плюс 1,2 процента) и сахар (плюс 1 процент).

В частности, помидоры стали дороже на 17,2 процента, белокочанная капуста — на 14,1 процента, огурцы — на 13,4 процента, виноград — на 12,1 процента, картофель, репчатый лук и морковь — на 6,4−7,5 процента. Кроме того, выросли на цены на крупы и бобовые (плюс 1,2 процента), а также мясо индейки и мороженую рыбу (плюс 1,4−1,6 процента).

Из непродовольственных товаров существенный рост показали цены на табак, бензин и медикаменты. В частности, по сравнению с декабрем валидол подорожал на 10,5 процента, корвалол — на 1,8 процента, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы — на 1,0−1,6 процента.