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18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В России подорожали продукты и лекарства

Рост потребительских цен в годовом выражении впервые с января 2017-го достиг пяти процентов. По сравнению с декабрем инфляция составила один процент, свидетельствуют данные Росстата.

Так, за год цены на продовольственные товары увеличились на 5,5 процента, на непродовольственные — на 4,5 процента. В январе из продуктов сильнее всего подорожали фрукты и овощи, прибавив 6,3 процента по сравнению с декабрем, яйца (плюс 1,2 процента) и сахар (плюс 1 процент).

В частности, помидоры стали дороже на 17,2 процента, белокочанная капуста — на 14,1 процента, огурцы — на 13,4 процента, виноград — на 12,1 процента, картофель, репчатый лук и морковь — на 6,4−7,5 процента. Кроме того, выросли на цены на крупы и бобовые (плюс 1,2 процента), а также мясо индейки и мороженую рыбу (плюс 1,4−1,6 процента).

Из непродовольственных товаров существенный рост показали цены на табак, бензин и медикаменты. В частности, по сравнению с декабрем валидол подорожал на 10,5 процента, корвалол — на 1,8 процента, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы — на 1,0−1,6 процента.

В январе исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков предупреждал о росте цен на продукты. По его словам, повышение НДС отразится не только на отпускных ценах, но и на стоимости сырья, упаковки и оборудования.

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