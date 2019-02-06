В ПФР заявили о праве требовать возврата любой переплаты по пенсиям

Ранее «Комсомольская правда» сообщила о том, что Пенсионный фонд России потребовал пожилого человека вернуть излишне выплаченные ему три копейки. ПФР прислал ему письмо с реквизитами для погашения переплаты.

«В соответствии с федеральным законом “Об обязательном пенсионном страховании в РФ” органы Пенсионного фонда России обязаны осуществлять контроль за расходованием средств бюджета ПФР. При назначении пенсии любого вида устанавливается размер пенсии, подлежащий к выплате. В случае, если по каким-либо причинам пенсия выплачена в размере, который превышает установленный — образуется излишне выплаченная сумма пенсии. Законодательством не установлено ограничений в размере денежного эквивалента для применения понятия “излишне выплаченная сумма пенсии”, таким образом, это может быть сумма от 1 копейки и выше», — сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР.