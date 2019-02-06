В ПФР заявили о праве требовать возврата любой переплаты по пенсиям
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России вправе требовать возврата любой переплаты по пенсии, даже если это одна копейка. Об этом заявили ТАСС в
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России вправе требовать возврата любой переплаты по пенсии, даже если это одна копейка. Об этом заявили ТАСС в
Ранее «Комсомольская правда» сообщила о том, что Пенсионный фонд России потребовал пожилого человека вернуть излишне выплаченные ему три копейки. ПФР прислал ему письмо с реквизитами для погашения переплаты.
«В соответствии с федеральным законом “Об обязательном пенсионном страховании в РФ” органы Пенсионного фонда России обязаны осуществлять контроль за расходованием средств бюджета ПФР. При назначении пенсии любого вида устанавливается размер пенсии, подлежащий к выплате. В случае, если по
Там добавили, что в целях контроля за целевым расходованием средств Пенсионного фонда России территориальный орган ПФР письменно уведомляет получателя о факте переплаты пенсии.
«Из уведомления, размещенного в сети Интернет, следует, что территориальный орган ПФР действовал в соответствии с законодательством», — заключили в