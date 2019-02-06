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6 февраля, источник: Ведомости

Moody’s оценил влияние санкции США против Венесуэлы на «Роснефть»

Эксперты полагают, что вернуть $2,3 млрд российской компании удастся к середине 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Санкции США против Венесуэлы не несут существенных рисков для «Роснефти», которая сможет вернуть $2,3 млрд предоплат за венесуэльскую нефть PDVSA к середине 2020 г. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody’s. По их мнению, PDVSA будут ежеквартально возвращать «Роснефти» примерно по $0,5 млрд в квартал.

Долг венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA перед «Роснефтью» на конец 2018 г. составляет $2,3 млрд, следует из презентации российской компании.

Общая сумма, которую «Роснефть» предоставила PDVSA в 2014—2017 гг. составила $6,5 млрд, из которых $800 млн — проценты. PDVSA погашает кредит путем поставок нефти. К началу 2018 г. долг был $4,6 млрд, а в конце III квартала — $3,1 млрд. Часть долга на $1,5 млрд обеспечены залогом 49% в американском нефтепереработчике Citgo, который на 100% принадлежит венесуэльской PDVSA.

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У «Роснефти» есть доли в пяти предприятиях в Венесуэле — Petromonagas (там у «Роснефи» доля 40%), Petroperijá (40%), Boquerón (26,67%), Petromiranda (32%) и Petrovictoria (40%). Санкции США касаются только владельцев более 50% в венесуэльских предприятиях, так что «Роснефти» не стоит опасаться возможности подпасть под вторичные санкции, говорится в обзоре Moody’s.

«Режим санкций США в настоящее время не подразумевает возможность вторичных санкций против неамериканских корпораций, которые продолжают иметь дело с PDVSA и ее дочками. Таким образом, Роснефть не будет обязана уступать свои доли в венесуэльских совместных предприятиях или прекращать сделки с ними, чтобы избежать включения в сам список SDN», — пишет в обзоре Moody’s.

Проблемы у активов «Роснефти» и PDVSA могут возникнуть после 27 июля, когда все контрагенты PDVSA должны перестать поставлять ей (и ее дочкам) оборудование, а также оказывать сервисные услуги. Последнее может быть компенсировано за счет работы с местными сервисными компаниями, пишет Moody’s.

«Роснефть» оценивает политическую нестабильность в Венесуэле как временное явление, не оказывающее существенного влияния на проекты госкомпании в стране.

Мы не ожидаем снижения добычи на совместных проектах в Венесуэле. Мы мониторим ситуацию в стране на ежедневной основе.
Эрик Морис Лирон
первый вице-президент «Роснефти»

Из-за экономического кризиса в Венесуэле добыча нефти в стране с 2013 г. упала вдвое до 1,1 млн барр. в сутки в декабре 2018 г., следует из данных ОПЕК. «Роснефть» отмечает, что уже в январе 2019 г. добыча в Венесуэле превысила добычу в декабре прошлого года, рассказал на телеконференции советник главного исполнительного директора «Роснефти» по коммерции и логистике Александр Крастилевский. Он отметил, что в феврале ожидается добыча на уровне 1,5 млн барр. в сутки.

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