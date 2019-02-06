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22:47 (мск), источник: Ведомости

Орешкин потребовал от Росимущества докладывать ему о доходах от госимущества

Министр экономического развития Максим Орешкин потребовал от Росимущества ежемесячно отчитываться об исполнении федерального бюджета в части доходов, относящихся к ведению агентства, говорится на сайте Минэкономразвития.

Источник: РИА "Новости"

Росимущество должно сообщать министерству о доходах от управления и реализации государственного имущества. Мера направлена на увеличение доходов бюджета, пояснили в Минэкономразвития.

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В начале декабря Счетная палата назвала неэффективной работу Росимущества с конфискатом. По ее оценке, ведомство тратит на хранение изъятого имущества больше, чем получает от реализации.

Также аудиторы пришли к выводу, что государство неэффективно использует федеральные земли, а система сбора и обработки информации не обеспечивает достоверность сведений о земельных участках.

Представленные Росимуществом и Росреестром данные за 2017 год расходятся. В Росимуществе расхождения объяснили разницей в методологии и говорили, что 78% сведений уже сопоставимы.

Премьер Дмитрий Медведев 21 декабря отправил в отставку главу Росимущества Дмитрия Пристанскова и назначил на этот пост сотрудника Следственного комитета Вадима Яковенко. Новому руководителю ведомства Орешкин поручил уделять пристальное внимание борьбе с коррупцией.

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