«Кешбэк» от государства. Как законно сэкономить на налогах

Источник: РИА "Новости"

Налог на недвижимость

С 2016 года налог на имущество в России рассчитывается по новым правилам: теперь его размер зависит не от инвентаризационной, а от кадастровой стоимости, которая приближена к рыночной цене недвижимости. Однако часто бывает, что кадастровая стоимость рассчитывается неверно в бо́льшую сторону. Соответственно, и налог собственники жилья платят больше. Но это можно исправить. По словам управляющего партнера «Митсан Консалтинг» Дмитрия Желнина, кадастровую стоимость недвижимости можно оспорить. Для этого потребуется проведение независимой экспертизы. Затем, если специалисты признают стоимость завышенной, владельцы жилья должны обратиться в специальную комиссию по месту жительства по рассмотрению споров. Бывает, что комиссии отказываются пересматривать кадастровую стоимость. Тогда вопрос может быть решен только в судебном порядке через назначение и проведение судебной экспертизы.

При переоценке кадастровой стоимости налог будет пересчитан в пользу налогоплательщика с момента начала действия такой стоимости. Проще говоря, в случае если вы платите имущественные налоги по кадастровой стоимости, определенной государством, а в конце года решите, что она завышена, то сможете ее оспорить. По результатам оспаривания переплата по налогу будет зачислена вам в счет будущих периодов.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко добавляет, что каждый независимый оценщик должен иметь аккредитацию. Например, по Московской области состав аккредитованных независимых экспертов, чьи заключения комиссия принимает к рассмотрению, сформировался сравнительно недавно, чуть больше года назад. Соответственно, до этого не было даже технической возможности оспорить кадастровую стоимость на комиссии.

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Есть и другой способ сэкономить на имущественном налоге. Как рассказала АиФ.ru основатель «Бухгалтерского бюро Анны Веденеевой» Анна Веденеева, получить «скидку» можно, оформив жилплощадь на родственника, принадлежащего к льготной категории.

Вот категории граждан, которым положены федеральные налоговые льготы:

Герои Советского Союза;

Инвалиды (I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды);

Военнослужащие (а также лица, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями);

мероприятиями); Герои Российской Федерации;

Лица, награжденные орденами Славы всех трех степеней.

Кроме того, по словам президента Национальной ассоциации аукционных брокеров (НААБ) Павла Куксенко, от уплаты налога на имущество освобождаются пенсионеры: в настоящее время это мужчины 60 лет и старше и женщины 55 лет и старше.

Льготы на уплату имущественного налога распространяются на один объект каждого из следующих видов недвижимости:

квартира, часть квартиры или комната;

жилой дом или часть жилого дома;

специально оборудованное сооружение, помещение, которые используются в качестве творческих мастерских, ателье, студий;

жилое помещение, используемое для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, на период такого их использования;

хозяйственное строение и сооружение (площадью до 50 кв. м каждого объекта) на участках, предоставленных для личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

гараж или машино-место.

Для того чтобы сэкономить на налоге, вам нужно подать заявление от собственника в налоговый орган по месту жительства. Также следует приложить документы, подтверждающие право на льготу. Кроме того, вы можете попросить сделать перерасчет за последние три года.

Разумеется, при переоформлении имущества на льготника необходимо понимать, что это должен быть только близкий человек, которому можно доверять.

Льгота для арендодателей жилья

Физические лица обязаны самостоятельно рассчитывать и платить налоги с доходов, которые не были уплачены работодателем. Проще говоря, помимо налогов на основном месте работы, необходимо платить налоги со всех остальных доходов: подработок или сдачи жилья в аренду. Это 13%.

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Но есть возможность платить меньше. Как рассказала АиФ.ru младший юрисконсульт компании «Мой семейный юрист» Юлия Казакова, владельцы квартир имеют право зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и платить 6% от дохода. Однако необходимо иметь в виду, что наличие ИП сопряжено с дополнительными расходами: страховыми взносами.

Есть еще один законный способ уменьшить налог за сдачу жилья: получить статус самозанятого. Правда, действует эта норма только в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Налог для самозанятых составляет 4% для физических лиц и 6% — для юридических (если доход не превышает 2,4 млн рублей в год).

Получить статус самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой службы. При этом все расчеты с клиентами придется проводить через приложение «Мой налог»: программа сформирует чек и направит в налоговую инспекцию информацию об операции. Этот чек надо будет отдать покупателю.

Специальный налоговый режим продлится десять лет: до декабря 2028 года. Чтобы сняться с учета, необязательно ходить в налоговую инспекцию: сделать это можно все через то же приложение.

Транспортный налог

В некоторых регионах (например, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Адыгее) пенсионерам положена скидка 50% на транспортный налог. Также в некоторых регионах местные власти освобождают от уплаты транспортного налога ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных родителей.

Чтобы сэкономить на выплатах налога за автомобиль, вы можете оформить его на родственника-льготника, говорит Веденеева.

Налоговый вычет

Из зарплаты каждого работника удерживается 13% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако его можно вернуть в качестве налогового вычета, как говорит директор юридической службы «Единый центр защиты» Констатин Бобров. Но только в некоторых случаях.

Налоговый вычет возможен при следующих расходах:

покупка жилья;

обучение;

лечение;

дополнительное пенсионное обеспечение;

пожертвования благотворительным, некоммерческим, религиозным организациям.

«Чтобы его получить, необходимо подготовить заявление и документы: они могут отличаться в зависимости от основания получения вычета. Но обязательными документами являются паспорт, свидетельство ИНН и декларация по форме 3-НДФЛ», — объясняет эксперт.

Подать заявление можно двумя способами: через налоговую инспекцию (по месту регистрации) или через работодателя. В первом случае обращение возможно только по окончании года, когда, скажем, была куплена квартира или проведена дорогостоящая операция, за что вы планируете получить налоговый вычет. В этом случае деньги налоговая служба перечисляет на ваш банковский счет. Перечислить сумму налогового вычета инспекция обязана не позднее четырех месяцев с момента получения декларации и заявления о предоставлении вычета.