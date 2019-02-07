Минфин подтвердил обсуждение идеи подключения к ИПК в зависимости от уровня дохода

«Пока не установлено никакой границы. Вопрос обсуждается. Очевидно, что ниже какого-то уровня дохода, какого пока сложно сказать, не имеет смысла ни людям это делать, тратить своё время, ни всем остальным этим заниматься, потому что это расходы на инфраструктуру, которая для каждого человека так или иначе используется, и смысла просто нет», — сказал он.

Моисеев подчеркнул, что накопительная пенсия нужна тем людям, которые могут себе позволить какую-то часть зарплаты откладывать.

Во-первых, где эта отсечка, решения нет. Во-вторых, стоит ли ее устанавливать, пока не решено. Алексей Моисеев замглавы Минфина

Ранее в интервью «Российской газете» финансовый омбудсмен Юрий Воронин заявил, что в законопроекте об ИПК планируется предусмотреть, что сотрудники с низким уровнем доходов не будут включаться в систему ИПК по умолчанию:

Понятно, что до определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет. Эти люди, если захотят участвовать, должны будут об этом заявить.

Новая модель формирования пенсионных накоплений была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года. Согласно этой модели, граждане должны были включаться в ИПК автоматически, Минтруд выступал против автоматического включения.

Позже, в сентябре 2017 года заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в кулуарах ВЭФ-2017 заявил, что Банк России отказался от идеи автоподписки в модели индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и решил перейти к авторегистрации участников новой добровольной накопительной системы. Он отмечал, что участие в ИПК останется добровольным, работодатель будет предлагать сотруднику подключиться к системе и начать платить взносы в негосударственный пенсионный фонд.

В августе 2018 года Минфин разместил на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разработки законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, публичное обсуждение законопроекта должно было продлиться до 22 августа, но текст законопроекта не был опубликован.

В конце декабря прошлого года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов объяснил перенос обсуждения законопроекта тем, что в 2018 году были реализованы другие изменения в пенсионной системе, связанные с повышением пенсионного возраста.