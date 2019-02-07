Вверх или вниз? Повысит ли Центробанк ключевую ставку

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году, впервые за четыре года, Центральный банк России повысил ключевую ставку. Причем дважды — в сентябре и декабре, до 7,75%. Какое решение регулятор примет на первом в этом году заседании совета директоров, которое состоится завтра? Этот вопрос АиФ.ru задал финансовым экспертам.

Предпосылки для повышения

Повышение ключевой ставки означает увеличение процентов по кредитам и вкладам. Недавно финансовые организации начали учитывать декабрьское повышение ставки, подняв ставки по депозитам.

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По словам аналитика инвестиционной компании «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, есть немного предпосылок для повышения ставки на ближайшем заседании. Прежде всего это инфляционные ожидания, которые из-за увеличения налога на добавленную стоимость остаются высокими. С другой стороны, темы роста потребительских цен в январе оказались ниже, чем прогнозировались Центробанком.

«Курс доллара подвержен колебаниям, в преддверии заседания ЦБР, но его колебания пока ограничиваются диапазоном 65,5−66 рублей. То есть они не очень значительны и пока не несут угрозы спекулятивного разгона курса. На глобальных площадках много неопределенности, однако в целом сохраняются умеренно позитивные ожидания, особенно в свете переговоров между США и КНР по урегулированию торгового конфликта», — подчеркивает Соснова.

Единственным существенным риском остаются антироссийские санкции, вероятность введения которых в ближайшее время возросла после возобновления работы правительства в США. Анастасия Соснова эксперт

В свою очередь руководитель Института актуальной экономики Никита Исаев отмечает, что о возможном повышении ставки может говорить пересмотр планов по закупке валюты на 15 — 20% со стороны Министерства финансов. «А также приближающееся окончание соглашения между правительством и нефтяниками о заморозке розничных цен, которая приведет к росту цен на бензин и дизель с соответствующим ростом инфляции», добавляет он.

Не делать резких движений

Большинство опрошенных экспертов сходятся во мнении, что в этот раз Центробанк возьмет паузу в повышении ставки. Как говорит Александр Честных из «ФинЭкспертизы», в настоящее время не наблюдается усиления внешних факторов риска, ситуация на сырьевых рынках стабильна, а рубль в январе укреплялся, даже несмотря на возобновленные Банком России валютные интервенции.

«Центробанк считает равновесным уровнем реальной ставки диапазон 2−3 процентных пункта. Учитывая то, что в настоящее время ключевая ставка составляет 7,75% годовых, а годовая инфляция — 5%, то реальная процентная ставка укладывается в данный диапазон. Более того, в пользу сохранения ключевой ставки выступает укрепление рубля к доллару за январь на 6%», — рассуждает аналитик финансовой компании QBF Денис Иконников.

Произошло укрепление рубля во многом благодаря притоку иностранного капитала — порядка 1 млрд долларов в январе.

Что касается потребительских цен, они пока довольно сдержанно отреагировали на повышение ставки НДС, что также свидетельствует в пользу сохранения выжидательной позиции Центробанка, поясняет начальник аналитического управления «Банка Зенит» Владимир Евстифеев:

Таким образом, столь ожидаемое в конце 2018 г. февральское повышение ключевой процентной ставки вряд ли произойдет, ЦБ, вероятно, сохранит ее на уровне 7.75%.

«Если говорить о глобальной конъюнктуре, то все также указывает на сохранение ключевой ставки. Во-первых, санкционная риторика со стороны Запада стала менее жесткой — у США сейчас много как внутренних, так и внешних проблем, поэтому российский вопрос отложен на неопределенный срок. Во-вторых, американский регулятор существенно изменил риторику после снижения фондовых индексов за океаном на 20% от максимумов прошлого года. Если ранее планировалось два повышения ставки в 2019 году, то сейчас было принято решение взять паузу и внимательно следить за состоянием экономики», — говорит аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук.

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Для Банка России это важно, поскольку при росте доходности в долларах у инвесторов снижается интерес к валютам развивающихся рынков, в том числе рублю, что вынуждает реагировать на изменения ответным повышением ставки.

Впрочем, по словам Иконникова, если ЦБР примет решение оставить ставку на прежнем уровне, то увеличится вероятность, что регулятор повысит ее на следующем заседании — 22 марта. Дело в том, что Банк России ожидает ускорение годовой инфляции в марте-апреле до 5,5−6% отчасти за счет повышения НДС с 18% до 20%. Повышение ставки должно сгладить инфляционные риски.

Почему Центробанк не понижает ставку?

Чем ниже ключевая ставка, тем ниже проценты по кредитам. Это выгодно как для покупательской способности населения, так и для бизнеса.

Однако о понижении ставки сейчас не может быть и речи. «Это не укладывается в денежно-кредитную политику, которую Центробанк проводит для сдерживания инфляции в случае ужесточения антироссийских санкций», — поясняет Никита Исаев.