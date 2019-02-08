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11:52 (мск), источник: Ведомости

Компания Игоря Ротенберга может стать монополистом на рынке умных электросчетчиков

Этот рынок оценивается в 40−60 млрд рублей в год.

Использование протокола передачи данных компании «Современные радио технологии» (СРТ, работает под брендом «Стриж») может стать обязательным для всех систем интеллектуального учета электроэнергии. Это следует из письма замминистра цифрового развития связи и информационных технологий Алексея Соколова в Минэнерго. Для передачи данных с умных счетчиков в систему учета Минкомсвязи предлагает использовать радиотехнологию LPWAN и разработанный СРТ протокол XNB.

На своем сайте СРТ уже предлагает умные электросчетчики. Но цены раскрывает только по запросу.

Представители Минкомсвязи и Минэнерго подтвердили отправку и получение письма.

Кто владеет «Современными радиотехнологиями»:

По данным «СПАРК-Интерфакса», по 45% уставного капитала СРТ принадлежат старшему сыну Аркадия Ротенберга Игорю Ротенбергу и Андрею Шипелову, 10% — Павлу Старюку. Аркадий Ротенберг — давний друг президента России Владимира Путина. Управляющей компанией СРТ, по данным СПАРК, является «Глонасс-ТМ». На 75% она принадлежит компании «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), на 25% — оператору системы информирования о ДТП «ЭРА Глонасс» АО «Глонасс». В РТИТС у Ротенберга и Шипелова — 23,5 и 19% уставного капитала соответственно. Еще 50% принадлежит компании «РТ-инвест», оставшиеся 7,5% — Антону Замкову. «РТ-инвест» принадлежит «Ростеху» и Шипелову. У госкорпорации 25% акций.

Закон о развитии интеллектуальных систем учета принят в прошлом году. С 1 июля 2020 г. умные счетчики должны устанавливать сетевые и ресурсоснабжающие организации. Установка интеллектуальных систем учета — часть программы «Цифровая трансформация» «Россетей» до 2030 г. Ее стоимость оценивается в 1,3 трлн руб.

Умные счетчики будут устанавливаться по мере выхода из строя старых. Интеллектуальные системы учета электроэнергии сами передадут данные о потреблении энергии и сигналы о взломе или неисправности. Они также позволят удаленно ограничивать поставку электроэнергии неплательщику.

Внедрение интеллектуальной системы учета может потребовать по 40−60 млрд руб. в год в течение 2022−2030 гг. — за это время будет заменена основная масса приборов, считает старший консультант Vygon Consulting Николай Посыпанко. По оценке сотрудника одного из разработчиков решений для интернета вещей, в следующем десятилетии рынок умных счетчиков может составить около 65 млрд руб. в год. Он исходит из того, что ежегодно, как и сейчас, будет меняться около 9 млн счетчиков при стоимости 6000−10 000 руб. за штуку.

XNB — закрытый протокол, т. е. другие производители, помимо СРТ, не могут его использовать, отмечает председатель технического комитета «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин. СРТ может оказаться монополистом на рынке умных счетчиков и интеллектуальных систем учета электроэнергии, опасается директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. При этом из письма следует, что «Глонасс-ТМ», управляющая СРТ, может оказаться единственным обладателем частот, на которых могут работать интеллектуальные системы учета.

76,2 млн точек учета:

насчитывалось в России на конец 2018 г., посчитало Минэнерго. Из них менее 10% счетчиков удовлетворяют современным требованиям об интеллектуальном учете, сообщал ранее гендиректор «Россетей» Павел Ливинский. По его словам, всего используется около 300 видов счетчиков разных поколений и производителей, которые невозможно интегрировать в единую интеллектуальную систему

Любой производитель оборудования может адаптировать свое устройство под XNB, парирует представитель СРТ. Для этого компания открыто распространяет специальный комплект разработчика, с помощью которого сторонний разработчик сможет создать собственное устройство в технологии XNB. Также СРТ работает над созданием собственного XNB-чипа, с помощью которого сторонние устройства могут работать на базе его протокола.

Вопрос еще прорабатывается в ходе обсуждения концепции развития интернета вещей, отметил представитель Минкомсвязи. Министерство заинтересовано в том, чтобы рынок умных счетчиков был открыт для всех российских производителей, уверяет он. Обсуждаются разные варианты, в том числе и возможность «открытия» протокола СРТ и использование других диапазонов, говорит федеральный чиновник. Главный приоритет — информационная безопасность: распространенный сейчас протокол LoRaWAN слишком уязвим, добавил он.

Представитель «Россетей» отказался от комментариев.

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