Траты граждан на текущее потребление достигли кризисных высот

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера Росстат опубликовал дополнительную подробную статистику доходов и расходов граждан в 2018 году. Текущие оценки статистиков дополняет тот факт, что на фоне снижения реальных располагаемых доходов пятый год подряд (см. «Ъ» от 21 января) средний реальный размер пенсий за 2018 год сократился на 2,4% (с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года).

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На фоне роста реальных зарплат доля оплаты труда в доходах домохозяйств в 2018 году составила 66,2% — на 0,8 процентного пункта (п. п.) больше, чем в 2017 году. Заметно (на 0,5 п. п., до 4,9%) снизились доходы от собственности и незначительно — от предпринимательства и социальных выплат — на 0,1 п. п., до 7,5%, и на 0,2 п. п., до 19,4%.

Напомним, что общие денежные доходы граждан Росстат считает на основании их расходов. В структуре последних доля обязательных платежей за год увеличилась на 1 п. п., до 12,1%. Это объясняется бумом кредитования и последовавшим за ним увеличением трат на обслуживание банковских долгов (только ипотечных кредитов в 2018 году граждане взяли на 2,5 трлн руб.). Иными словами, если бы не новые кредиты и их обслуживание, доходы граждан в методологии Росстата в 2018 году могли бы подрасти на 0,8−1%, считает Игорь Поляков из ЦМАКП.

Источник: kommersant



Норма потребления в 2018 году продолжала расти — в среднем за год 77% всех денежных расходов домохозяйства составляли траты на товары и услуги (см. график). Это высокая доля текущего потребления, характерная для кризиса, — она не наблюдалась в РФ с 1998—1999 годов. В то же время за год выросла и доля расходов на текущее потребление, которые граждане делали по банковским картам за границей — с 2,5% в 2017 году до 2,9% в 2018-м. На этом фоне доля расходов на сбережения (в методологии Росстата они включают изменение вкладов, средств на счетах ИП и задолженности по кредитам, покупку ценных бумаг и недвижимости) резко снизилась, в том числе из-за роста банковской задолженности.

Дифференциация населения России по уровню доходов в 2018 году не изменилась. На долю 10% наиболее обеспеченных граждан, как и в 2017 году, приходилось 30,1%, а на долю 10% наименее обеспеченных — 2,0% от общей суммы денежных доходов.