Вещателям подгоняют цифру

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

11 февраля в России пройдет первая полноценная волна отключения аналогового вещания, которая затронет семь регионов. В первые три дня ритейлеры могут столкнуться с повышенным спросом на приставки для приема цифрового ТВ, что в Тверской области уже привело к появлению антимонопольных дел. Не до конца подготовленными к давно объявленной цифровизации оказались не только граждане и продавцы оборудования, но и телеканалы. По данным «Ъ», у крупных вещателей есть сомнения, что 1,2 млрд руб.— адекватная цена за распространение в цифровом мультиплексе, и они уже пытаются убедить государство снизить плату. Нерешенным остается и вопрос выживания региональных телеканалов.

Телевизор как мебель

Переход на цифровое телевещание в России, несмотря на запущенную еще два года назад информационную кампанию, во многом оказался неожиданным для населения. После 3 декабря 2018 года в Тверской области, которая стала первым тестовым регионом отключения, у ритейлеров не хватало приставок для приема цифрового ТВ, а ФАС возбудила дело против «М. Видео», «Эльдорадо», «Юлмарта» и DNS из-за необоснованного завышения цен.

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Можно подумать, что большая часть населения до сих пор принимает ТВ в аналоговом сигнале. Но данные властей говорят о другом. Отвечающее за строительство сети цифрового вещания ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) сообщило, какая доля населения смотрит аналог в первых семи регионах перехода на цифровое ТВ: она составляет от 0,5% жителей (в Рязанской области) до 3,2% (в Чеченской республике).

Замминистра связи Алексей Волин считает, что специальное оборудование для перехода на цифру потребуется в первую очередь малообеспеченным слоям, у которых до сих пор сохранились старые телевизоры. По его словам, новый стандарт должны поддерживать около 70 млн телевизоров, выпущенных после 2012 года и находящихся в домохозяйствах страны. Старые же телевизоры чаще используются как элемент мебели, полагает чиновник:

Они стоят, на них фигурки устанавливают, скатертью покрывают, что-то на дачу вывозится, но многие из них не работают.

Оснащение цифровыми приставками малообеспеченных и неблагополучных семей, вероятно, будет решаться на уровне региональных властей путем субсидирования, считает собеседник «Ъ» на рынке.

По оценке аналитического центра GS Group, общий парк телевизоров в России на начало 2019 года составляет 120 млн штук, из них 37,2 млн (31%) имеют модуль DVB-T2 для цифрового ТВ. Но у россиян много цифровых телевизоров, купленных до 2012 года и принимающих предыдущий стандарт — DVB-T1, отмечают в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Их владельцам тоже придется поменять телевизор или купить приставку. Сейчас таких приставок у граждан около 10 млн, оценивает GS Group.

Запланированная после Твери волна отключения по семи регионам (Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня) стартует 11 февраля. По данным Минпромторга, сейчас на складах ритейлеров в этих регионах 475 тыс. приставок. Это вдвое выше потребности, считают в Минкомсвязи, оценивая, что по всей стране спрос на приставки бюджетного сегмента составит 4,5 млн штук. Справятся ли ритейлеры с возможным ажиотажем, мы узнаем скоро: по оценке ФАС, пик продаж придется на вечер 11 февраля и 12—13 февраля .

Заставить граждан готовиться к переходу на цифру заблаговременно вряд ли получится.

На неделе отключения аналога в Твери продажи приставок в магазинах электроники выросли более чем в 40 раз по сравнению со средними продажами, оценивают в GfK Rus. Стремительный рост спроса начался всего за две-три недели до даты отключения, говорит руководитель сектора Consumer Electronics GfK Rus Андрей Тимошенко. По его словам, это вполне повторяет практику европейских стран, где потребители точно так же шли обновлять телевизор или покупать приставку в последний момент.

Серьезные цифры

В обязательные для распространения цифровые пакеты (мультиплексы) вошли только 20 телеканалов. Для первой десятки, включая «Первый канал», «Россию 1», НТВ и «Пятый канал», распространение там бесплатно. По сути, для них отключение аналога на практике означает, что с января государство перестало субсидировать их вещание в аналоговом формате в городах, где меньше 100 тыс. населения. Если каналы захотят, то могут оплачивать распространение в аналоге за свой счет, но пока они воздерживаются от комментариев на эту тему.

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Каналы второго мультиплекса (ТНТ, СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и др.) оплачивают распространение в цифре самостоятельно. Причем именно с этого года они стали платить существенно больше, потому что запущены уже все цифровые передатчики, в том числе в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. Платеж для каждого канала сейчас составляет около 1,2 млрд руб. в год, а к 2021 году должен вырасти до 1,4 млрд руб., рассказал «Ъ» топ-менеджер крупного телехолдинга. Опрошенные «Ъ» компании официально не комментируют эти данные.

До сих пор каналы второго мультиплекса оплачивали цифровое вещание в основном в крупных городах, где живет интересная рекламодателям платежеспособная аудитория. С полноценным же запуском вещание в мультиплексе стало менее выгодным, утверждают источники «Ъ»: основная часть платежа теперь приходится на передатчики как раз в мелких городах. «Аудитория будет больше, но вопрос в том, насколько она адекватна цене за вещание», — рассуждает руководитель одного из каналов. С учетом того, что официальный медиаизмеритель Mediascope не учитывает аудиторию в городах с населением меньше 100 тыс., она не монетизируется и не факт, что вообще привлечет рекламодателей, говорит директор Института современных медиа (MOMRI) Кирилл Танаев.

1,2 млрд руб.— неадекватная цена за распространение для большинства каналов мультиплекса, сопоставимые суммы они тратят на контент, при этом пытаясь еще и развиваться в интернете, категоричен топ-менеджер телехолдинга.

Например, по данным Kartoteka, ru, в 2017 году выручка АО «Новый канал» (управляет «Домашним») составила 4,34 млрд руб., ООО «Телекомпания Пятница» — 5,37 млрд руб., а АО «Спас ТВ» (канал «Спас») и вовсе 241 млн руб., что в пять раз меньше платы за мультиплекс. В итоге вопрос с оплатой мультиплекса решается на уровне руководства РПЦ, говорит близкий к каналу источник.

Остальным каналам ничего не остается, кроме как вести с Минкомсвязью «плотный диалог» по поводу снижения платы за участие в мультиплексе, рассказал «Ъ» руководитель одного из холдингов:

Нужно оценивать текущие реалии. Тарифы РТРС должны быть релевантны сегодняшнему времени, поэтому мы находимся в плотной дискуссии и, надеюсь, найдем более выгодное решение.

«Мы понимаем, что есть социальная цель создания единого вещательного информационного пространства, она понятна и правильна, но у всего должна быть своя цена». В пресс-службе Минкомсвязи «Ъ» сообщили, что знают об озабоченности каналов, «но предметно говорить пока не о чем».

Хотя распространение во втором мультиплексе оказалось для каналов дорогостоящим, выходить из него никто пока не думает, заверяют собеседники среди вещателей. Помимо прочего, участие в мультиплексе все же гарантирует каналам присутствие на 11−20 кнопках на каждом пульте страны, а значит, охват аудитории, недоступный не вошедшим в мультиплекс каналам.

Вещатели без мультиплекса

Федеральные каналы, не вошедшие в мультиплексы, вероятно, пока продолжат финансировать распространение в аналоге в тех регионах, где зависят от него, считает Кирилл Танаев. Впрочем, каналы, запустившиеся в последние пять-семь лет, сразу делали акцент на кабельных и спутниковых операторов и от аналога не зависят, а лишь вещают в нем в паре регионов, чтобы по закону иметь право продавать рекламу, отмечае собеседник «Ъ» в крупном телехолдинге. Он также допускает, что каналы при этом могут столкнуться с некоторым снижением охвата, так как в небольших населенных пунктах живет аудитория со старыми телевизорами, не способными принимать цифру.

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В Mediascope не смогли уточнить, поменялась ли аудитория в Тверской области после отключения аналога. Отключение в Москве запланировано на апрель и, например, в холдинге «Москва Медиа» (каналы «Москва 24», «Москва Доверие») уверены, что на аудиторию это не повлияет, благодаря высокому проникновению кабельного и спутникового телевидения в регионе.

Не попали в мультиплекс и многие региональные вещатели — за исключением крупнейших, которые получили 21-ю «региональную» кнопку. Остальные каналы, которых на всю страну несколько сотен, столкнулись с реальной угрозой своему бизнесу. Например, ТНТ и СТС исторически развивали сеть партнеров, через которых распространяли сигнал в регионах. С запуском мультиплекса они получили охват на всю страну и в таких партнерах уже не нуждаются. «Во многих городах проходят сокращения людей, которые отвечали за региональную дистрибуцию федерального ТВ, особенно у сетевых партнеров, которые не имеют собственного вещания», — говорит Кирилл Танаев. Например, «41 канал», сетевой партнер «Домашнего» в Екатеринбурге, сократил 30 человек.

С уходом первых 20 каналов из аналога пострадали множество мелких муниципальных телекомпаний, подтверждает гендиректор уральского «ОблТВ» Антон Стуликов:

Кто-то делал полчаса новостей в день, кто-то — в неделю, и работали с федеральными вещателями. В своем городе это лидеры общественного мнения, и сейчас они оказываются в ситуации выживания.

Уральские вещатели обсуждают с властями запуск региональных мультиплексов, но пока все упирается в неподъемно высокую их стоимость, которую заявил министр связи Константин Носков, подчеркивает господин Стуликов.

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В Татарстане, где хорошо развито местное вещание, каналы тоже настаивали на создании региональных мультиплексов, но им предложили лишь несколько часов в день на канале ОТР. Возможность рассматривается, но надо просчитать затраты на обеспечение региональных врезок, условия взаимодействия ОТР с вещателями и заинтересованность в такой схеме всех сторон, говорят в Минкомсвязи. На самом деле такой вариант не нужен ни ОТР, ни региональным каналам, поскольку ОТР запрещено продавать рекламу, отмечает Антон Стуликов.

Учитывая, что о переходе на цифру было известно давно, получается, что региональные вещатели надеялись на чудо, которого не случилось — не нашлось инвесторов, которые готовы вкладываться в устаревший способ передачи телесигнала, а на третий мультиплекс ресурсов нет, полагает господин Танаев. Но представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заверил, что будущее регионального телевидения — «действительно важный вопрос, которому руководство министерства уделяет большое внимание», прорабатываются «разные варианты».

Юлия Тишина, Анна Афанасьева