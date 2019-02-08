Вещателям подгоняют цифру
Чем грозит телеканалам отключение аналогового сигнала.
Чем грозит телеканалам отключение аналогового сигнала.
11 февраля в России пройдет первая полноценная волна отключения аналогового вещания, которая затронет семь регионов. В первые три дня ритейлеры могут столкнуться с повышенным спросом на приставки для приема цифрового ТВ, что в Тверской области уже привело к появлению антимонопольных дел. Не до конца подготовленными к давно объявленной цифровизации оказались не только граждане и продавцы оборудования, но и телеканалы. По данным «Ъ», у крупных вещателей есть сомнения, что 1,2 млрд руб.— адекватная цена за распространение в цифровом мультиплексе, и они уже пытаются убедить государство снизить плату. Нерешенным остается и вопрос выживания региональных телеканалов.
Переход на цифровое телевещание в России, несмотря на запущенную еще два года назад информационную кампанию, во многом оказался неожиданным для населения. После 3 декабря 2018 года в Тверской области, которая стала первым тестовым регионом отключения, у ритейлеров не хватало приставок для приема цифрового ТВ, а ФАС возбудила дело против «М. Видео», «Эльдорадо», «Юлмарта» и DNS
Можно подумать, что большая часть населения до сих пор принимает ТВ в аналоговом сигнале. Но данные властей говорят о другом. Отвечающее за строительство сети цифрового вещания ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) сообщило, какая доля населения смотрит аналог в первых семи регионах перехода на цифровое ТВ: она составляет от 0,5% жителей (в Рязанской области) до 3,2% (в Чеченской республике).
Замминистра связи Алексей Волин считает, что специальное оборудование для перехода на цифру потребуется в первую очередь малообеспеченным слоям, у которых до сих пор сохранились старые телевизоры. По его словам, новый стандарт должны поддерживать около 70 млн телевизоров, выпущенных после 2012 года и находящихся в домохозяйствах страны. Старые же телевизоры чаще используются как элемент мебели, полагает чиновник:
Они стоят, на них фигурки устанавливают, скатертью покрывают,
что-тона дачу вывозится, но многие из них не работают.
Оснащение цифровыми приставками малообеспеченных и неблагополучных семей, вероятно, будет решаться на уровне региональных властей путем субсидирования, считает собеседник «Ъ» на рынке.
По оценке аналитического центра GS Group, общий парк телевизоров в России на начало 2019 года составляет 120 млн штук, из них 37,2 млн (31%) имеют модуль DVB-T2 для цифрового ТВ. Но у россиян много цифровых телевизоров, купленных до 2012 года и принимающих предыдущий стандарт — DVB-T1, отмечают в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Их владельцам тоже придется поменять телевизор или купить приставку. Сейчас таких приставок у граждан около 10 млн, оценивает GS Group.
Запланированная после Твери волна отключения по семи регионам (Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня) стартует 11 февраля. По данным Минпромторга, сейчас на складах ритейлеров в этих регионах 475 тыс. приставок. Это вдвое выше потребности, считают в Минкомсвязи, оценивая, что по всей стране спрос на приставки бюджетного сегмента составит 4,5 млн штук. Справятся ли ритейлеры с возможным ажиотажем, мы узнаем скоро: по оценке ФАС, пик продаж придется на вечер 11 февраля и
На неделе отключения аналога в Твери продажи приставок в магазинах электроники выросли более чем в 40 раз по сравнению со средними продажами, оценивают в GfK Rus. Стремительный рост спроса начался всего за
В обязательные для распространения цифровые пакеты (мультиплексы) вошли только 20 телеканалов. Для первой десятки, включая «Первый канал», «Россию 1», НТВ и «Пятый канал», распространение там бесплатно. По сути, для них отключение аналога на практике означает, что с января государство перестало субсидировать их вещание в аналоговом формате в городах, где меньше 100 тыс. населения. Если каналы захотят, то могут оплачивать распространение в аналоге за свой счет, но пока они воздерживаются от комментариев на эту тему.
Каналы второго мультиплекса (ТНТ, СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и др.) оплачивают распространение в цифре самостоятельно. Причем именно с этого года они стали платить существенно больше, потому что запущены уже все цифровые передатчики, в том числе в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. Платеж для каждого канала сейчас составляет около 1,2 млрд руб. в год, а к 2021 году должен вырасти до 1,4 млрд руб., рассказал «Ъ»
До сих пор каналы второго мультиплекса оплачивали цифровое вещание в основном в крупных городах, где живет интересная рекламодателям платежеспособная аудитория. С полноценным же запуском вещание в мультиплексе стало менее выгодным, утверждают источники «Ъ»: основная часть платежа теперь приходится на передатчики как раз в мелких городах. «Аудитория будет больше, но вопрос в том, насколько она адекватна цене за вещание», — рассуждает руководитель одного из каналов. С учетом того, что официальный медиаизмеритель Mediascope не учитывает аудиторию в городах с населением меньше 100 тыс., она не монетизируется и не факт, что вообще привлечет рекламодателей, говорит директор Института современных медиа (MOMRI) Кирилл Танаев.
Например, по данным Kartoteka, ru, в 2017 году выручка АО «Новый канал» (управляет «Домашним») составила 4,34 млрд руб., ООО «Телекомпания Пятница» — 5,37 млрд руб., а АО «Спас ТВ» (канал «Спас») и вовсе 241 млн руб., что в пять раз меньше платы за мультиплекс. В итоге вопрос с оплатой мультиплекса решается на уровне руководства РПЦ, говорит близкий к каналу источник.
Остальным каналам ничего не остается, кроме как вести с Минкомсвязью «плотный диалог» по поводу снижения платы за участие в мультиплексе, рассказал «Ъ» руководитель одного из холдингов:
Нужно оценивать текущие реалии. Тарифы РТРС должны быть релевантны сегодняшнему времени, поэтому мы находимся в плотной дискуссии и, надеюсь, найдем более выгодное решение.
«Мы понимаем, что есть социальная цель создания единого вещательного информационного пространства, она понятна и правильна, но у всего должна быть своя цена». В
Хотя распространение во втором мультиплексе оказалось для каналов дорогостоящим, выходить из него никто пока не думает, заверяют собеседники среди вещателей. Помимо прочего, участие в мультиплексе все же гарантирует каналам присутствие на 11−20 кнопках на каждом пульте страны, а значит, охват аудитории, недоступный не вошедшим в мультиплекс каналам.
Федеральные каналы, не вошедшие в мультиплексы, вероятно, пока продолжат финансировать распространение в аналоге в тех регионах, где зависят от него, считает Кирилл Танаев. Впрочем, каналы, запустившиеся в последние
В Mediascope не смогли уточнить, поменялась ли аудитория в Тверской области после отключения аналога. Отключение в Москве запланировано на апрель и, например, в холдинге «Москва Медиа» (каналы «Москва 24», «Москва Доверие») уверены, что на аудиторию это не повлияет, благодаря высокому проникновению кабельного и спутникового телевидения в регионе.
Не попали в мультиплекс и многие региональные вещатели — за исключением крупнейших, которые получили 21-ю «региональную» кнопку. Остальные каналы, которых на всю страну несколько сотен, столкнулись с реальной угрозой своему бизнесу. Например, ТНТ и СТС исторически развивали сеть партнеров, через которых распространяли сигнал в регионах. С запуском мультиплекса они получили охват на всю страну и в таких партнерах уже не нуждаются. «Во многих городах проходят сокращения людей, которые отвечали за региональную дистрибуцию федерального ТВ, особенно у сетевых партнеров, которые не имеют собственного вещания», — говорит Кирилл Танаев. Например, «41 канал», сетевой партнер «Домашнего» в Екатеринбурге, сократил 30 человек.
С уходом первых 20 каналов из аналога пострадали множество мелких муниципальных телекомпаний, подтверждает гендиректор уральского «ОблТВ» Антон Стуликов:
Кто-тоделал полчаса новостей в день, кто-то— в неделю, и работали с федеральными вещателями. В своем городе это лидеры общественного мнения, и сейчас они оказываются в ситуации выживания.
Уральские вещатели обсуждают с властями запуск региональных мультиплексов, но пока все упирается в неподъемно высокую их стоимость, которую заявил министр связи Константин Носков, подчеркивает господин Стуликов.
В Татарстане, где хорошо развито местное вещание, каналы тоже настаивали на создании региональных мультиплексов, но им предложили лишь несколько часов в день на канале ОТР. Возможность рассматривается, но надо просчитать затраты на обеспечение региональных врезок, условия взаимодействия ОТР с вещателями и заинтересованность в такой схеме всех сторон, говорят в Минкомсвязи. На самом деле такой вариант не нужен ни ОТР, ни региональным каналам, поскольку ОТР запрещено продавать рекламу, отмечает Антон Стуликов.
Учитывая, что о переходе на цифру было известно давно, получается, что региональные вещатели надеялись на чудо, которого не случилось — не нашлось инвесторов, которые готовы вкладываться в устаревший способ передачи телесигнала, а на третий мультиплекс ресурсов нет, полагает господин Танаев. Но представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заверил, что будущее регионального телевидения — «действительно важный вопрос, которому руководство министерства уделяет большое внимание», прорабатываются «разные варианты».
Юлия Тишина, Анна Афанасьева