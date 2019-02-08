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10:05 (мск), источник: Ведомости

Регионы получат более 70 млрд рублей на больницы и поликлиники

Правительство распределило между 45 регионами 70,71 млрд руб. субсидий на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Эти средства заложены в бюджете 2019−2020 гг. по программе развития здравоохранения. Они пойдут в том числе на реализацию проекта развития детского здравоохранения. Согласно национальному проекту «Здравоохранение», к концу 2024 г. в регионах планируется построить или реконструировать 40 детских больниц и отделений. Сейчас 95% детских поликлиник и медицинских организаций реорганизуют внутренние пространства для комфортного пребывания детей.

В общей сложности на нацпроект «Здравоохранение» планируется выделить более 1,36 трлн руб. на шесть лет. Более половины этих средств будут израсходованы в течение 2019−2021 гг.

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