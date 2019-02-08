Регионы получат более 70 млрд рублей на больницы и поликлиники

Эти средства заложены в бюджете 2019−2020 гг. по программе развития здравоохранения. Они пойдут в том числе на реализацию проекта развития детского здравоохранения. Согласно национальному проекту «Здравоохранение», к концу 2024 г. в регионах планируется построить или реконструировать 40 детских больниц и отделений. Сейчас 95% детских поликлиник и медицинских организаций реорганизуют внутренние пространства для комфортного пребывания детей.