Visa запустит сервис по снятию денег с карт в магазинах

Международная платежная система Visa предписала российским банкам к апрелю 2019 года обеспечить возможность снятия наличных в кассах магазинов по картам. Участвовать в «пилоте» планируют «Русский стандарт», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк. Об этом РБК рассказали несколько информированных источников. По их данным, платежная система планирует начать техническое тестирование сервиса именно в апреле. Благодаря ему можно будет снимать наличные на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой, отмечается в письме платежной системы. Оно было разослано банкам-эмитентам (выпускают карты Visa) и банкам-эквайерам (обеспечивают прием карт через POS-терминалы в торговых точках). Получение письма подтвердили в ВТБ и Промсвязьбанке.