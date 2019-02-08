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10:46 (мск), источник: BFM.ru

Visa запустит сервис по снятию денег с карт в магазинах

Участвовать в «пилоте» планируют «Русский стандарт», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.

Источник: Reuters

Международная платежная система Visa предписала российским банкам к апрелю 2019 года обеспечить возможность снятия наличных в кассах магазинов по картам. Участвовать в «пилоте» планируют «Русский стандарт», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк. Об этом РБК рассказали несколько информированных источников. По их данным, платежная система планирует начать техническое тестирование сервиса именно в апреле. Благодаря ему можно будет снимать наличные на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой, отмечается в письме платежной системы. Оно было разослано банкам-эмитентам (выпускают карты Visa) и банкам-эквайерам (обеспечивают прием карт через POS-терминалы в торговых точках). Получение письма подтвердили в ВТБ и Промсвязьбанке.

Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой. За один раз можно будет снять сумму, которая в эквиваленте не превышает $100. В сентябре 2018 года подобный сервис запустил MasterCard (пока реализован в единственном магазине сети «Фасоль»), предельная сумма снятия — 5 тысяч рублей. Для оказания такой услуги в России магазины должны получить статус банковского платежного агента.

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