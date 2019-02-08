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14:09 (мск), источник: BFM.ru

Вкладчики «Соли Руси» потеряли миллиарды рублей

Компания действовала по принципу финансовой пирамиды. Клиенты требуют начать расследование в отношении «Соли Руси». В числе вкладчиков тысячи человек.

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Источник: Reuters

Вкладчики компании «Соль Руси» проведут в пятницу, 8 февраля, в Москве большую пресс-конференцию. Организаторы считают компанию финансовой пирамидой и требуют от контролирующих органов начать в отношении нее расследование.

«Соль Руси» — проект по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области. В будущем компания намеревалась стать одним из главных поставщиков соли в центральной России и обещала вкладчикам до 800% прибыли.

Продавались акции с помощью слепого обзвона телефонных баз. Говорили, что риски минимальные, так как соль нужна всем и всегда. Правда, за три года месторождения так и не начали разрабатывать.

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Вкладчики неоднократно подавали жалобы в различные инстанции, но ничего так и не добились. О ситуации рассказал один из организаторов пресс-конференции, адвокат Дмитрий Романенко:

«К огромному сожалению, не могу дать конкретики по количеству людей, списки пострадавших постоянно меняются. Кроме бездействия со стороны правоохранительных органов, конкретно следственного управления УВД по ЦАО, мы не наблюдаем ничего. Будем в любом случае добиваться возбуждения уголовного дела. Я хочу подчеркнуть уникальность этой ситуации. Группа мошенников (организованное преступное сообщество) обманула тысячи пенсионеров, пользуясь фактом владения крупнейшим в России соляным месторождением. С людей были собраны миллиарды. Куда они пропали? Эту загадку должно было бы ответить следствие, но оно пока этим не занимается».

Вкладчики подозревают, что теперь те же лица хотят лишить их денег еще раз. Акционерам приходят SMS-сообщения с предложением оформить коллективное обращение в суд на «Соль Руси», говорит пенсионерка Ольга, вложившая в компанию более 1,5 млн рублей:

«Пришли две смски, касающиеся ПАО “Соль Руси”. Телефон я набрала, Соколов Игорь Иванович: “В двух словах я должен вам сказать, что мы хотим подавать в суд не на депозитарий, где находятся наши акции в электронном виде, а на саму фирму или акционерное общество “Соль Руси”, потому что у них деньги есть”. Я говорю: “Сколько будет стоить эта услуга?”. Он ответил: “86 тысяч рублей с каждого”».

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Радиостанция Business FM обратила внимание на сомнительные схемы «Соли Руси» еще несколько лет назад, говорит финансовый обозреватель Надежда Грошева:

«Я обратила внимание на деятельность компании “Соль Руси” еще несколько лет назад. Тогда ко мне обратилась одна женщина, рассказавшая, что она вложила полтора миллиона рублей в акции этой компании и не может получить эти деньги назад. Когда я стала разбираться, что же это за компания, то оказалось, что на протяжении нескольких лет она обещает построить некий завод соли под Нижним Новгородом. На протяжении многих лет они рассказывают, каким прекрасным будет завод, что там будет стройка, что она уже практически началась, не хватает только денег. Есть достоверные источники, что никакой стройки на месторождении нет, там голое поле. За последние три года я пообщалась, наверное, с 10 или 12 инвесторами, которые вложили деньги в эту компанию. Каждый раз наше общение начиналось с того, что они запросили свои деньги обратно, но так их и не получили. Компания брала эти заявления и под разными предлогами не выдавала деньги обратно. Ситуация длится годами. Очень много признаков финансовой пирамиды».

Организаторы встречи вкладчиков «Соли Руси» соберут жалобы пострадавших и оформят свое обращение в администрацию президента.

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