Герман Греф: доллару сегодня нет альтернативы и еще долго не будет

По словам Грефа, американская валюта остается одним из главных защитных активов, поэтому есть смысл хранить в ней часть сбережений:
Народ не торопится избавляться от него. Строго говоря, хеджирует [ограничивает] валютные риски и правильно делает.
Глава Сбербанка считает, что высказывания об отказе от доллара в России только создадут панику и вынудят людей забирать валюту из банков:
Как только чуть-чуть погрозим пальчиком, люди тут же вытащат деньги и спрячут под матрас. На всякий случай. Чтобы целее были. Горький опыт есть.
В то же время директор Сбербанка уверен, что главенство доллара в мире, как и любая другая монополия, — зло. С его точки зрения, поэтому отказ от американской валюты в перспективе — «стратегически очень правильная мера». Но в ближайшие десятилетия ситуация не изменится, «доллару сегодня нет альтернативы и еще долго не будет, как бы ни старались остальные страны», — добавил Греф.
Сбербанк, по словам его главы, стал реже выдавать кредиты в долларах. Также уменьшилось количество операций в американской валюте, сообщил он. Также Греф рассказал о том, в каких валютах хранит свои деньги:
40% сбережений в рублях, а остальное — в долларах, евро и швейцарских франках.
Первым постепенно отказаться от доллара в расчетах России с другими странами предложил глава банка ВТБ Андрей Костин. По его мнению, начинать «дедолларизацию» нужно начинать уже сейчас, но это произойдет не меньше, чем через 20 лет.
Идею отказа от доллара поддержал и заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Он уверен, что все расчеты между странами нужно проводить в национальных валютах. А председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал рубль недостаточно стабильным для мировых расчетов. Поэтому, по его мнению, сейчас уйти от доллара не получится.