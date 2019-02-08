Герман Греф: доллару сегодня нет альтернативы и еще долго не будет

Источник: РИА "Новости"

По словам Грефа, американская валюта остается одним из главных защитных активов, поэтому есть смысл хранить в ней часть сбережений:

Народ не торопится избавляться от него. Строго говоря, хеджирует [ограничивает] валютные риски и правильно делает.

Глава Сбербанка считает, что высказывания об отказе от доллара в России только создадут панику и вынудят людей забирать валюту из банков:

Как только чуть-чуть погрозим пальчиком, люди тут же вытащат деньги и спрячут под матрас. На всякий случай. Чтобы целее были. Горький опыт есть.

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В то же время директор Сбербанка уверен, что главенство доллара в мире, как и любая другая монополия, — зло. С его точки зрения, поэтому отказ от американской валюты в перспективе — «стратегически очень правильная мера». Но в ближайшие десятилетия ситуация не изменится, «доллару сегодня нет альтернативы и еще долго не будет, как бы ни старались остальные страны», — добавил Греф.

Сбербанк, по словам его главы, стал реже выдавать кредиты в долларах. Также уменьшилось количество операций в американской валюте, сообщил он. Также Греф рассказал о том, в каких валютах хранит свои деньги:

40% сбережений в рублях, а остальное — в долларах, евро и швейцарских франках.

Первым постепенно отказаться от доллара в расчетах России с другими странами предложил глава банка ВТБ Андрей Костин. По его мнению, начинать «дедолларизацию» нужно начинать уже сейчас, но это произойдет не меньше, чем через 20 лет.