ЦБ сделал паузу в повышении ключевой ставки
Регулятор отметил, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе ожиданий, а вклад повышения НДС в рост цен был умеренным.
Регулятор отметил, что годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе ожиданий, а вклад повышения НДС в рост цен был умеренным.
Банк России на заседании совета директоров в пятницу, 8 февраля решил оставить ключевую ставку на уровне 7,75%. Регулятор отмечает, что годовая инфляция в январе прошла по нижней границе ожиданий ЦБ (она составила 5%), а вклад повышения НДС с 18 до 20% в рост цен оказался умеренным. ЦБ отмечает, что делать выводы об эффекте НДС на рост цен пока рано — это можно будет сделать только в апреле.
Среди факторов неопределенности ЦБ называет «дальнейшее развитие внешних условий» и динамику цен на некоторые производственные товары.
Решение ЦБ стало для рынка ожидаемым — 18 из 19 экономистов, опрошенных агентством Reuters для
На прошлом заседании совета директоров ЦБ по